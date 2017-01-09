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9 января в поликлинике на улице Халтурина в Стерлитамаке произошел суицид.
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Продается или сдается 2х. кв. (Кочетова)
(Недвижимость / Квартиры и комнаты)
09.01.2017Продается 2х ком. Квартира Кочетова . Угловая 1этаж идеально под магазин. Состоит из 3х. комнат, кух...
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Теплоизоляция БРОНЯ
(Оборудование / Строительное, ремонтное оборудование)
09.01.2017"БРОНЯ" сверхтонкая теплоизоляция. Наносится как краска действует как тепловой барьер. Используется ...
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Требуются электромонтажники - 2чел.
(Работа и образование / Вакансии: поиск сотрудников)
09.01.2017Выполнение электромонтажных работ определенных объемов на территории ООО "Газпром нефтехим Салават"....
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Сдается 1к. квартира (р-н Ленина)
(Недвижимость / Квартиры и комнаты)
08.01.2017Сдается 1к квартира р-н Ленина Ост Тех техникум, по.окна, с/у кафель, мебель ТВ холодильник машинка ...
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Продается комната (ул.Дружбы, 23)
(Недвижимость / Квартиры и комнаты)
08.01.2017Продается комната 13 кв., балкон, 4 этаж, ул.Дружбы, дом 23...
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Афиша Стерлитамака
- Городской Дворец Культуры
- Кинотеатр "Кинопорт"
- Мираж Синема
- Кинокомплекс "Салават"
- Мероприятия
- Театрально-концертное объединение
- Русский ДрамТеатр
- ДК "Сода"
- Концертный зал Стерлитамак-Арена
Анонс ближайших мероприятий в Городском дворце культуры
|6 января
|18-00
|Фикси-шоу
|9 января
|19-00
|Новогодний концерт звезд татарской эстрады
|7 февраля
|19-00
|Концерт Рустама и Лейлы Галиевых
|16 февраля
|19-00
|Концерт Максима Аверина
|20 февраля
|19-00
|Концерт Стаса Михайлова
|23 февраля
|19-00
|Концерт Зульфии и Жавита Шакировых
|25 февраля
|19-00
|Спектакль "Мастер и Маргарита"
|7 марта
|19-00
|Концерт Ирины Круг
|11 марта
|19-00
|Концерт Ришата Тухватуллина
|17 марта
|19-00
|Лирическая комедия "Леди"
|18 марта
|19-00
|Концерт Вики Цыгановой
|20 марта
|19-00
|"Танцы на ТНТ" 3 сезон
Афиша киноцентра "Кинопорт" Стерлитамак (в ТЦ "Фабри") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы кинотеатра: (3473) 305-500
Расписание фильмов с 9 по 11 января 2017 года
|ВРЕМЯ
|НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|ЦЕНА БИЛЕТА
|ЗАЛ 1
|10-20
|Кредо убийцы 3D
|140
|12-40
|Кредо убийцы 3D
|160
|15-10
|Кредо убийцы 2D
|160
|17-20
|Кредо убийцы 3D
|220
|19-30
|Кредо убийцы 2D
|220
|21-50
|Кредо убийцы 2D
|200
Афиша кинотеатра "Мираж Синема" Стерлитамак (в ТЦ "Арбат") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы: (3473) 33-69-70, 33-69-68
Расписание фильмов с 5 по 11 января 2017 года
|ВРЕМЯ
|НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
ЦЕНА БИЛЕТА
|ЗАЛ 1
|10-30
|Кредо убийцы 3D
|150/170
|12-50
|Кредо убийцы 3D
|200/220
|15-10
|Кредо убийцы 3D
|200/220
|17-35
|Кредо убийцы 3D
|200/220
|20-00
|Кредо убийцы 3D
|200/220
|22-20
|Кредо убийцы 3D
|200/220
Афиша кинокомплекса "Салават" с 9 по 11 января 2017 года
Зеленый зал
|фильм
|время
|будни
|выходные
|Три богатыря и Морской царь 2D
|10:30
|100
|100
|Три богатыря и Морской царь 2D
|12:10
|150
|150
|Викинг 2D
|13:50
|150
|150
|Ёлки 5 2D
|16:25
|150
|150
|Ёлки 5 2D
|18:15
|150
|150
|Викинг 2D
|20:05
|150
|150
|Викинг 2D
|22:45
|150
|150
Красный зал
|фильм
|время
|будни
|сб/вск
|Дед Мороз. Битва магов 2D
|10:40
|100
|100
|Кредо убийцы 2D
|12:55
|150
|150
|Три богатыря и Морской царь 2D
|15:10
|150
|150
|Пассажиры 3D
|16:50
|150
|150
|Кредо убийцы 3D
|19:05
|150
|150
|Кредо убийцы 3D
|21:20
|150
|150
|Кредо убийцы 3D
|23:35
|150
|150
Мероприятия в Стерлитамаке со 2 по 8 января 2017 года
2 января
В 10-00 в районе р.Ольховка пройдёт мероприятие «Новогодний костёр на снегу».
В 11-00, 14-00 и 17-00 в Стерлитамакском государственном русском драмтеатре состоится новогоднее представление «Госпожа Метелица».
В 12-00 и 14-00 в Стерлитамакском театрально-концертном объединении состоится представление для детей и показ сказки С.Астраханцева «Маленькая история о Маленьком Муке».
В 15-00 в парке культуры и отдыха им.Ю.Гагарина состоятся зимние забавы.
Афиша Стерлитамакского театрально-концертного объединения (бывший Башдрамтеатр) на январь 2017г
|дата
|время
|название
|цена
|07.01
|12-00
|"Маленькая история о Маленьком Муке", новогоднее представление для детей
|200р
|12.01
|19-00
|"Кумушка", мелодрама
|200-400р
|13.01
|19-00
|"Пока она умирала", комедия
|200-300р
|14.01
|19-00
|"Капкан для мнимых любовников", комедия
|200-400р
|15.01
|12-00
|“Приключения с огнем”, сказка-клоунада для детей
|100-150р
|19.01
|19-00
|Не луна, так звезды... (драма)
|200-300р
|20.01
|19-00
|Асильяр, музыкальная драма
|200-300р
|21.01
|19-00
|«Похищение девушки» М. Карим комедия
|200-300р
|22.01
|12-00
|"Маленькая история о Маленьком Муке", новогоднее представление для детей
|200р
|25.01
|19-00
|"Земля, где сбываются мечты", молодежная комедия
|200р
|26.01
|19-00
|"Капкан для мнимых любовников", комедия
|200-400р
|27.01
|19-00
|Кодаса, музыкальная комедия
|200-300р
|28.01
|19-00
|"Кумушка", мелодрама
|200-400р
|дата
|время
|название
|цена билета
|08.01
|18-00
|Премьера! "Макбет", У. Шекспир, трагедия
|180-500р
|14.01
|18-00
|"Зойкина квартира", М. Булгаков, трагикомедия
|150-350р
|15.01
|18-00
|"Вот такая любовь...", по пьесе В.Гуркина "Саня, Ваня с ними Римас"
|150-300р
|21.01
|18-00
|Премьера! "Макбет", У. Шекспир, трагедия
|180-500р
|22.01
|18-00
|"Примадонны", К.Людвиг (комедия)
|150-350р
|28.01
|18-00
|«Будьте здоровы!», П. Шено, комедия
|150-400р
|29.01
|18-00
|"Очень простая история", М.Ладо, реалистическая сказка
|150-350р
Детские спектакли:
|дата
|время
|название
|цена билета
|08.01
|12-00
|"Царевна - Лягушка", А. Дежуров (сказка)
|150-250р
|15.01
|12-00
|"Дюймовочка- mix", И.Казакова, музыкальная сказка
|150-300р
|22.01
|12-00
|"Коза - DERIZA", веселая музыкальная сказка
|150-250р
|29.01
|12-00
|Госпожа Метелица, по мотивам русской народной сказки
|150-350р
Репертуар КДЦ «СОДА» на апрель 2016 г.
2 апреля 18.00 час. Отчетный концерт Народного эстрадно-фольклорного ансамбля "Марьяна". Цена билета 200р.
3, 17 апреля 16.00 час. Вечер отдыха "Как молоды мы!". Цена билета 150р.
25 апреля 19.00 час. Вечер органной музыки "От Баха до Голливуда" с Народным артистом РБ Владиславом Муртазиным. Цена билета 300р.
26 апреля 19.00 час. Музыкально-поэтический вечер "Этюды любви" с Заслуженным артистом РБ Тимуром Гариповым (поэзия и романсы). Цена билета 200р.
29 апреля 19.00 час. "У нас все еще будет". Спектакль Образцового коллектива "Театральная школа "Бенефис"". Цена билета 100р.
Справки и заказ билетов по тел.: 28-13-43, 28-51-26, 25-68-72
Анонс ближайших мероприятий в "Стерлитамак-Арене"
|20 ноября
|19-00
|Концерт группы "СПЛИН"
|8 декабря
|19-00
|Концерт группы "Руки вверх"
|4 января
|18-00
|Ледовое шоу "Снежная королева"
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Стерлитамакский портал Sterlitamakcity.ru
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