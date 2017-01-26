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Лечение на дому - домашний стационар
(Авто, мото, вело / Другое)
25.01.2017
Комплексное лечение на дому у больного. Предлагаемые услуги : Инъекции (уколы) внутримышечные...
Гадание на картах Таро. Белая магия. Результат 100%
Гадание на картах Таро. Белая магия. Результат 100%
(Услуги и деятельность / Другое)
25.01.2017
Многие обещают, а я действительно помогу! Приворот на всю жизнь! Быстро, мощно, эффективно, надёжно....
nopic
Сдаётся однокомнатная квартира на длительный срок
(Недвижимость / Квартиры и комнаты)
25.01.2017
Сдаётся однокомнатная квартира на длительный срок , Строителей 10, 3 этаж, г. Стерлитамак...
Продам дом в Урман - Бишкадаке
Продам дом в Урман - Бишкадаке
(Недвижимость / Дома, дачи, участки)
25.01.2017 | от Любимый город
Село Урман-Бишкадак находится на одном из красивейших уголков Башкортостана. Население более 750 чел...
Щенки помесь йорка с пуделем
Щенки помесь йорка с пуделем
(Животные и растения / Животные)
25.01.2017
2.5 мес .игривые.пушистые.без запаха.все вопросы по тел.смогу привезти...

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Как перейти на онлайн-кассы
Автор: Налоговая инспекция    Дата: 25.01.2017 09:15
Времени до момента, с которого применение онлайн-ККТ станет обязательным, осталось совсем немного. Нужно успеть подготовиться к изменениям до наступления ответственности за непередачу данных...
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Оnline-кассы с 2017 года
Автор: Налоговая инспекция    Дата: 19.01.2017 10:39
Вступление в силу Федерального закона от 03.07.2016 г. №290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 г. №54-ФЗ «О применении кон­трольно-кассовой техники при осуществлении наличных д...
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Услуги налоговой службы можно получить через Единый портал госуслуг
Автор: Налоговая инспекция    Дата: 09.01.2017 11:03
В последнее время прочно вошли в обиход такие понятия как «представление государственных и муниципальных услуг в электронной форме», «портал государственных и муниципальных услуг», однако, далеко, не&...
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Афиша Стерлитамака

Афиша киноцентра "Кинопорт" Стерлитамак (в ТЦ "Фабри") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы кинотеатра: (3473) 305-500

Расписание фильмов на 26 января 2017 года

 

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА ЦЕНА БИЛЕТА
ЗАЛ 1
11-00 Притяжение 3D 150
13-30 Притяжение 3D 190
16-00 Притяжение 3D 190
18-30 Притяжение 3D 220
21-00 Притяжение 3D 220
23-30 Притяжение 3D 200

Полную афишу кинотеатра смотрите по ссылке здесь

Афиша кинотеатра "Мираж Синема" Стерлитамак (в ТЦ "Арбат") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы: (3473) 33-69-70, 33-69-68

Расписание фильмов с 26 января по 1 февраля 2017 года

 

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА

ЦЕНА БИЛЕТА БУДНИ/ВЫХОДНЫЕ
ЗАЛ 1
10-40 Притяжение 3D 150/170
13-15 Притяжение 3D 200/220
15-50 Притяжение 3D 200/220
18-25 Притяжение 3D 200/220
21-00 Притяжение 3D 200/220
23-35 Притяжение 3D 200/220

Полную афишу кинотеатра смотрите по ссылке здесь

Афиша кинокомплекса "Салават" с 26 по 27 января 2017 года

Зеленый зал

фильм время будни выходные
Невеста 2D 10:45 100 100
Притяжение 2D 12:40 150 150
Невеста 2D 15:10 150 150
Балерина 2D 17:05 150 150
Невеста 2D 18:55 150 150
Три икса. Мировое господство 2D 20:50 150 150
Три икса. Мировое господство 3D 23:00 150 150

Красный зал

фильм время будни сб/вск
Балерина 2D 10:30 100 100
Три икса. Мировое господство 3D 12:20 120 120
Балерина 2D 14:30 150 150
Притяжение 3D 16:20 150 150
Притяжение 3D 18:50 150 150
Притяжение 3D 21:20 150 150
Притяжение 3D 23:50 150 150

Мероприятия в Стерлитамаке с 23 по 29 января 2017 года

23 января

В 8-00 в актовом зале Стерлитамакского филиала БашГУ (факультет математики и информационных технологий, пр.Ленина, 37) состоится торжественное открытие республиканского этапа олимпиады по астрономии.

С 10-00 в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) продолжит свою работу персональная фотовыставка О.А.Машковского «Стерлитамак. Страницы истории».

С 10-00 в филиале №3 МБУ «Централизованная библиотечная система» (информационно-культурный центр «Мастерская искусств», пр.Ленина, 30) продолжит свою работу персональная фотовыставка О.А.Машковского «С любовью к природе родного края», посвящённая Году экологии в России.

В 15-00 во Дворце пионеров и школьников им.А.П.Гайдара состоится торжественное открытие месячника по оборонно-массовой и спортивной работе.

В 16-00 в филиале №4 МБУ «Централизованная библиотечная система» (креатив-центр, пр.Октября, 30) пройдёт мастер-класс в клубе «Волшебный клубок».

С 18-30 в спортивном зале школы №31 в рамках IV городского турнира «Кубок четырёх мячей» пройдут матчи по волейболу между командами трудовых коллективов предприятий и организаций.

С 19-00 в спортивном зале Стерлитамаского колледжа физической культуры, управления и сервиса (ул.Садовая, 20) в рамках IV городского турнира «Кубок четырёх мячей» состоятся матчи по волейболу между командами трудовых коллективов предприятий и организаций.

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Афиша Русского драматического театра на январь 2017 года
дата время название цена билета
08.01 18-00 Премьера! "Макбет", У. Шекспир, трагедия 180-500р
14.01 18-00 "Зойкина квартира", М. Булгаков, трагикомедия 150-350р
15.01 18-00 "Вот такая любовь...", по пьесе В.Гуркина "Саня, Ваня с ними Римас" 150-300р
21.01 18-00 Премьера! "Макбет", У. Шекспир, трагедия 180-500р
22.01 18-00 "Примадонны", К.Людвиг (комедия) 150-350р
28.01 18-00 «Будьте здоровы!», П. Шено, комедия 150-400р
29.01 18-00 "Очень простая история", М.Ладо, реалистическая сказка 150-350р


Детские спектакли:

дата время название цена билета
08.01 12-00 "Царевна - Лягушка", А. Дежуров (сказка) 150-250р
15.01 12-00 "Дюймовочка- mix", И.Казакова, музыкальная сказка 150-300р
22.01 12-00 "Коза - DERIZA", веселая музыкальная сказка 150-250р
29.01 12-00 Госпожа Метелица, по мотивам русской народной сказки 150-350р

Репертуар КДЦ «СОДА» на апрель 2016 г.

2 апреля 18.00 час. Отчетный концерт Народного эстрадно-фольклорного ансамбля "Марьяна". Цена билета 200р.

3, 17 апреля 16.00 час. Вечер отдыха "Как молоды мы!". Цена билета 150р.

25 апреля 19.00 час. Вечер органной музыки "От Баха до Голливуда" с Народным артистом РБ Владиславом Муртазиным. Цена билета 300р.

26 апреля 19.00 час. Музыкально-поэтический вечер "Этюды любви" с Заслуженным артистом РБ Тимуром Гариповым (поэзия и романсы). Цена билета 200р.

29 апреля 19.00 час. "У нас все еще будет". Спектакль Образцового коллектива "Театральная школа "Бенефис"". Цена билета 100р.

Справки и заказ билетов по тел.: 28-13-43, 28-51-26, 25-68-72

Анонс ближайших мероприятий в "Стерлитамак-Арене"

20 ноября 19-00 Концерт группы "СПЛИН"
8 декабря 19-00 Концерт группы "Руки вверх"
4 января 18-00 Ледовое шоу "Снежная королева"

Стерлитамакский портал Sterlitamakcity.ru

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