Последние объявления

Добавить объявление бесплатноСмотреть все объявления
nopic
Участок в д.Покровка за Куганаком, 20 сот
(Недвижимость / Дома, дачи, участки)
30.12.2016
Продаю участок 20 соток в село Покровка за Куганаком, асфальт до участка, на участке имеется большой...
nopic
Продается 1к. квартира (Караная Муратова 12)
(Недвижимость / Квартиры и комнаты)
30.12.2016
тёплая, удобное расположение, всё рядом...
nopic
Телевизор фунай (япония)
(Электроника, бытовая техника / Телевизоры, плазменные панели)
29.12.2016
продам телевизор японский фунай в отличном состоянии...
Аппараты для шаурмы, куры-гриль
Аппараты для шаурмы, куры-гриль
(Электроника, бытовая техника / Другое)
29.12.2016 | от arendu985
Мы предлагаем новинку: аппараты для шаурмы газовые, электрические! Гарантия 1 год. Все оборудование ...
Отдам месячных котят в добрые руки, мама мышеловка
Отдам месячных котят в добрые руки, мама мышеловка
(Животные и растения / Животные)
29.12.2016 | от danilova.i@mail.ru
отдам месячных котят в добрые руки, мама мышеловка...

Новые записи в блогах

Добавить запись в блог
Всероссийский географический диктант - проверьте себя
Автор: Анастасия    Дата: 19.11.2016 13:21
 Ужа завтра, 20 ноября 2016 года, состоится масштабное мероприятие, организованное РГО (русское географическое общество) по инициативе президента РФ В.В. Путина - акция "Всероссийский географичес...
Подробнее... · Комментариев: 3
 
Как бесплатно получить дом в деревне
Автор: Антон    Дата: 16.10.2016 07:00
Порядок действий таков: 1. Ищем заброшенный дом. 2. Делаем минимальный ремонт, чтоб жить можно было. 3. Переезжаем. 4. Живем 15 лет, при этом исправно оплачивая все коммунальные услуги. 5. По истечен...
Подробнее... · Комментариев: 5
 
Раритетные монеты «Стерлитамаку - 200 лет» (фото)
Автор: Антон    Дата: 07.09.2016 18:33
...
Подробнее... · Комментариев: 1
 

Афиша Стерлитамака

Афиша киноцентра "Кинопорт" Стерлитамак (в ТЦ "Фабри") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы кинотеатра: (3473) 305-500

Расписание фильмов с 1 по 4 января 2017 года

 

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА ЦЕНА БИЛЕТА
ЗАЛ 1
10-20 Три богатыря и морской царь 2D 140
12-00 Викинг 2D 180
14-40 Три богатыря и морской царь 2D 180
16-20 Викинг 2D 180
19-00 Три богатыря и морской царь 2D 220
20-40 Викинг 2D 220
23-20 Викинг 2D 220

Полную афишу кинотеатра смотрите по ссылке здесь

Афиша кинотеатра "Мираж Синема" Стерлитамак (в ТЦ "Арбат") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы: (3473) 33-69-70, 33-69-68

Расписание фильмов с 1 по 4 января 2017 года

 

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА

ЦЕНА БИЛЕТА
ЗАЛ 1
10-30 Викинг 2D 150/170
13-10 Викинг 2D 200/220
15-50 Викинг 2D 200/220
18-30 Викинг 2D 200/220
21-15 Викинг 2D 200/220
00-05 Пассажиры 3D 200/220

Полную афишу кинотеатра смотрите по ссылке здесь

Афиша кинокомплекса "Салават" на 1 января 2017 года

Зеленый зал

фильм время будни выходные
Викинг 2D 12:40 170 170
Викинг 2D 15:15 170 170
Викинг 2D 17:50 170 170
Викинг 2D 20:25 170 170
Викинг 2D 23:05 170 170

Красный зал

фильм время будни сб/вск
Три богатыря и Морской царь 2D 12:30 170 170
Три богатыря и Морской царь 2D 14:10 170 170
Ёлки 5 2D 15:50 170 170
Пассажиры 3D 17:40 170 170
Ёлки 5 2D 19:55 170 170
Пассажиры 3D 21:45 170 170
Изгой-один. Звёздные войны 2D 00:00 170 170

Мероприятия в Стерлитамаке с 26 декабря 2016 года по 1 января 2017 года

26 декабря

С 10-00 в филиале №3 МБУ «Централизованная библиотечная система» (информационно-культурный центр «Мастерская искусств», пр.Ленина, 30) продолжит свою работу персональная выставка работ фотохудожника Олеси Надиной «Танцующий Стерлитамак».

С 10-00 в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) продолжит свою работу персональная выставка работ фотохудожника О.А.Машковского «Стерлитамак. Страницы истории».

В 11-00, 14-00 и 17-00 в Стерлитамакском государственном русском драмтеатре пройдёт новогоднее представление «Госпожа Метелица».

В 18-00 в спортивной школе олимпийского резерва (пр.Ленина, 47) состоится первенство города по спортивной гимнастике среди групп начальной подготовки.

С 18-00 во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» среди команд трудовых коллективов предприятий и организаций продолжатся финальные игры по мини-футболу в рамках городского турнира «Кубок четырёх мячей».

В 19-00 в филиале №3 МБУ «Централизованная библиотечная система» (информационно-культурный центр «Мастерская искусств», пр.Ленина, 30) пройдёт литературно-музыкальная программа «Виват, кино!».

Подробнее...

Афиша Русского драматического театра на декабрь 2016 года
дата время название цена билета
02.12 19-00 Поэтический вечер, посвященный творчеству Марины Цветаевой 150-250р
03.12 18-00 Мадемуазель Кокотка, Ги де Мопассана и Франсуа Дориньи, комедия 150-350р
04.12 18-00 Премьера! "Макбет", У. Шекспир, трагедия 150-500р
07.12 19-00 Проект «Читаем новую драму» 150р
10.12 18-00 Мнимый больной, комедия 150-350р
11.12 18-00 "Будьте здоровы!", П. Шено, комедия 150-350р
14.12 19-00 Мадемуазель Кокотка, Ги де Мопассана и Франсуа Дориньи, комедия 300р
17.12 18-00 "Будьте здоровы!", П. Шено, комедия 150-400р


Детские спектакли:

дата время название цена билета
04.12 12-00 Щелкунчик, Э.Т.А. Гофман (сказка) 150-250р
11.12 12-00 "Муха - Цокотуха", Ю. Дунаев (сказка) 150-250р
23.12-30.12 11-00, 14-00, 17-00 Госпожа Метелица, по мотивам русской народной сказки 220-380р
02.01-06.01 11-00, 14-00, 17-00 Госпожа Метелица, по мотивам русской народной сказки 220-380р

Репертуар КДЦ «СОДА» на апрель 2016 г.

2 апреля 18.00 час. Отчетный концерт Народного эстрадно-фольклорного ансамбля "Марьяна". Цена билета 200р.

3, 17 апреля 16.00 час. Вечер отдыха "Как молоды мы!". Цена билета 150р.

25 апреля 19.00 час. Вечер органной музыки "От Баха до Голливуда" с Народным артистом РБ Владиславом Муртазиным. Цена билета 300р.

26 апреля 19.00 час. Музыкально-поэтический вечер "Этюды любви" с Заслуженным артистом РБ Тимуром Гариповым (поэзия и романсы). Цена билета 200р.

29 апреля 19.00 час. "У нас все еще будет". Спектакль Образцового коллектива "Театральная школа "Бенефис"". Цена билета 100р.

Справки и заказ билетов по тел.: 28-13-43, 28-51-26, 25-68-72

Анонс ближайших мероприятий в "Стерлитамак-Арене"

20 ноября 19-00 Концерт группы "СПЛИН"
8 декабря 19-00 Концерт группы "Руки вверх"
4 января 18-00 Ледовое шоу "Снежная королева"

Стерлитамакский портал Sterlitamakcity.ru

Стерлитамак представлен на данном сайте во всем многообразии новостей, событий, справочной информации. Расписание транспорта города Стерлитамак, погода, справочник фирм и предприятий, бесплатные объявления г.Стерлитамака, развлекательные мероприятия города, расписания кинотеатров и афиши, карта города, курсы валют, - найти искомое не трудно на сайте Стерлитамака.

Мы надеемся, что вы приятно и с пользой проведете время.

Если у Вас есть предложения по улучшению сайта или сотрудничеству, то мы будем рады их получить на наш e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Последние комментарии

Опрос

Ваш интернет-провайдер
 