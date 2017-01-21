Оnline-кассы с 2017 года Автор: Налоговая инспекция Дата: 19.01.2017 10:39

Вступление в силу Федерального закона от 03.07.2016 г. №290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 г. №54-ФЗ «О применении кон­трольно-кассовой техники при осуществлении наличных д...

Услуги налоговой службы можно получить через Единый портал госуслуг Автор: Налоговая инспекция Дата: 09.01.2017 11:03

В последнее время прочно вошли в обиход такие понятия как «представление государственных и муниципальных услуг в электронной форме», «портал государственных и муниципальных услуг», однако, далеко, не&...

Парк Гагарина Автор: Денис Дата: 07.01.2017 10:28

Сегодня в Рождество отправился вместе с семьей в парк Гагарина в поисках праздничных развлечений. Каково же было мое удивление, когда вместо красочного и гостеприимного входа, я увидел полосу препятст...