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nopic
Продается 2к. квартира (пр.Октября, 53)
(Недвижимость / Квартиры и комнаты)
03.02.2017
Продам квартиру 2х комнатная, 46 кв., балкон, косметический ремонт, ул. пр.Октября, дом 53, торг при...
Ремонт стиральных машин
Ремонт стиральных машин
(Услуги и деятельность / Ремонт и сервис)
03.02.2017 | от sanek209
Оказываем ремонт стиральных машин по Стерлитамаку и районам. Основные поломки: не отжимает, не слива...
nopic
Сдается комната на Дружбы 23
(Недвижимость / Квартиры и комнаты)
03.02.2017
Сдам комнату на Дружбы 23, есть холодильник, диванчик, полки для посуды, шкаф, стол, стулья, плитка....
Ремонт пластиковых окон и балконов
Ремонт пластиковых окон и балконов
(Услуги и деятельность / Ремонт и сервис)
03.02.2017 | от lidercompany.str@mail.ru
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Аренда, заказ микроавтобуса
Аренда, заказ микроавтобуса
(Услуги и деятельность / Транспортные услуги)
03.02.2017 | от slavik111284
Туристические микроавтобусы Пежо мерседес Форд По рб и рф недорого...

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Как перейти на онлайн-кассы
Автор: Налоговая инспекция    Дата: 25.01.2017 09:15
Времени до момента, с которого применение онлайн-ККТ станет обязательным, осталось совсем немного. Нужно успеть подготовиться к изменениям до наступления ответственности за непередачу данных...
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Оnline-кассы с 2017 года
Автор: Налоговая инспекция    Дата: 19.01.2017 10:39
Вступление в силу Федерального закона от 03.07.2016 г. №290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 г. №54-ФЗ «О применении кон­трольно-кассовой техники при осуществлении наличных д...
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Услуги налоговой службы можно получить через Единый портал госуслуг
Автор: Налоговая инспекция    Дата: 09.01.2017 11:03
В последнее время прочно вошли в обиход такие понятия как «представление государственных и муниципальных услуг в электронной форме», «портал государственных и муниципальных услуг», однако, далеко, не&...
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Афиша Стерлитамака

Анонс ближайших мероприятий в Городском дворце культуры

7 февраля 19-00 Концерт Рустама и Лейлы Галиевых
9 февраля 19-00 Концерт Руслана Кирамутдинова
16 февраля 19-00 Концерт Максима Аверина
20 февраля 19-00 Концерт Стаса Михайлова
23 февраля 19-00 Концерт Зульфии и Жавита Шакировых
25 февраля 19-00 Спектакль "Мастер и Маргарита"
28 февраля 19-00 Концерт Зифы Нагаевой
9 марта 19-00 Концерт Гузели Уразовой
11 марта 19-00 Концерт Ришата Тухватуллина
16 марта 19-00 "Тамадалар концерты"
17 марта 19-00 Лирическая комедия "Леди"
18 марта 19-00 Концерт Вики Цыгановой
19 марта 19-00 Концерт Анвара Нургалиева
20 марта 19-00 "Танцы на ТНТ" 3 сезон
21 марта 19-00 Концерт Олега Газманова
25 марта 19-00 ШОУ ПОД ДОЖДЁМ "Признание в любви"
31 марта 19-00 Концерт группы "Непара"
4 апреля 19-00 Концерт Элвина Грея (Радика Юльякшина)
6 апреля 19-00 "Вечер смеха" от "Мастер-студии"
12 апреля 19-00 Концерт Алмаза и Айдара Юнусовых

Афиша киноцентра "Кинопорт" Стерлитамак (в ТЦ "Фабри") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы кинотеатра: (3473) 305-500

Расписание фильмов.

2017-02-04

Афиша кинотеатра "Мираж Синема" Стерлитамак (в ТЦ "Арбат") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы: (3473) 33-69-70, 33-69-68

Расписание фильмов.

Начало - конецФильмФорматОграниченияНомер залаЦена, руб
2017.02.04
10:20 - 11:48 Огни большой деревни 2D 12+ 4 170 120
10:30 - 12:35 Космос между нами 2D 16+ 5 170 120
10:40 - 12:58 Притяжение 3D 12+ 1 170 400 600
10:50 - 12:26 Балерина 3D 6+ 6 170
11:00 - 11:48 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 46 2D 0+ 2 220 170
11:30 - 13:58 Викинг (18+) 2D 18+ 3 220 170
12:05 - 13:41 Балерина 2D 6+ 2 220 170
12:15 - 14:11 Голос монстра 2D 16+ 4 220 170
12:45 - 14:34 Звонки 2D 18+ 6 220
13:00 - 14:54 Три икса: Мировое господство 2D 16+ 5 220 170
13:15 - 15:33 Притяжение 3D 12+ 1 220 550 850
14:00 - 16:48 Молчание (субтитры) 2D 18+ 2 220 170
14:15 - 16:04 Звонки 2D 18+ 3 220 170
14:40 - 16:58 Притяжение 3D 12+ 4 220 170
14:50 - 16:26 Балерина 3D 6+ 6 220
15:10 - 17:15 Космос между нами 2D 16+ 5 220 170
15:50 - 18:08 Притяжение 3D 12+ 1 220 550 850
16:30 - 18:24 Три икса: Мировое господство 3D 16+ 3 220 170
16:45 - 18:34 Звонки 2D 18+ 6 220
17:05 - 19:17 Рай 2D 16+ 2 220 170
17:15 - 18:51 Балерина 3D 6+ 4 220 170
17:30 - 19:48 Притяжение 2D 12+ 5 220 170
18:30 - 20:48 Притяжение 3D 12+ 1 220 550 850
18:40 - 20:55 Ла-Ла Ленд 2D 16+ 3 220 170
18:50 - 20:39 Звонки 2D 18+ 6 220
19:15 - 20:43 Огни большой деревни 2D 12+ 4 220 170
19:35 - 21:33 2+1 2D 16+ 2 220 170
20:10 - 22:15 Космос между нами 2D 16+ 5 220 170
20:55 - 22:44 Звонки 2D 18+ 6 220
21:05 - 23:01 Голос монстра 2D 16+ 4 220 170
21:15 - 23:33 Притяжение 3D 12+ 1 220 550 850
21:25 - 23:19 Три икса: Мировое господство 3D 16+ 3 220 170
21:50 - 23:57 Пазманский дьявол 2D 18+ 2 220 170
22:30 - 00:48 Притяжение 2D 12+ 5 220 170
23:00 - 00:49 Звонки 2D 18+ 6 220
23:20 - 00:48 Огни большой деревни 2D 12+ 4 220 170
23:35 - 01:33 Почему он? 2D 18+ 3 220 170
23:50 - 02:08 Притяжение 3D 12+ 1 220 550 850
00:10 - 01:59 Звонки 2D 18+ 2 220 170

Полную афишу кинотеатра смотрите по ссылке здесь

Афиша кинокомплекса "Салават" с 4 по 5 февраля 2017 года

Зеленый зал

фильм время будни выходные
Огни большой деревни 2D 10:20 100 100
МУЛЬТ в кино №46. Весёлые приключения 2D 12:05 120 120
Притяжение 2D 13:10 150 150
Огни большой деревни 2D 15:40 150 150
Звонки 2D 17:25 150 150
Звонки 2D 19:30 150 150
Звонки 2D 21:35 150 150
Три икса. Мировое господство 2D 23:40 150 150

Красный зал

фильм время будни сб/вск
Балерина 2D 10:30 100 100
Звонки 2D 12:20 120 120
Балерина 2D 14:25 150 150
Притяжение 3D 16:15 150 150
Притяжение 3D 18:45 150 150
Притяжение 3D 21:15 150 150
Притяжение 3D 23:45 150 150

Мероприятия в Стерлитамаке с 30 января по 5 февраля 2017 года

30 января

С 10-00 в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) продолжит свою работу персональная фотовыставка О.А.Машковского «Стерлитамак. Страницы истории».

С 10-00 в филиале №3 МБУ «Централизованная библиотечная система» (информационно-культурный центр «Мастерская искусств», пр.Ленина, 30) продолжит свою работу персональная фотовыставка О.А.Машковского «С любовью к природе родного края», посвящённая Году экологии в России.

В 12-40 в филиале №2 МБУ «Централизованная библиотечная система» (ул.Коммунистическая, 2) пройдёт виртуальное путешествие «Многоцветный мир природы».

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Афиша Русского драматического театра на февраль 2017 года
дата время название цена билета
04.02 18-00 Мнимый больной, комедия 150-350р
05.02 18-00 Мадемуазель Кокотка, Ги де Мопассана и Франсуа Дориньи, комедия 300р
08.02 19-00 "Королева красоты" психологический триллер 300р
11.02 18-00 "Женщина и её демон", И.-Б. Зингер и И. Фридман, драма 150-150р
12.02 18-00 "Примадонны", К.Людвиг (комедия) 150-350р
18.02 18-00 Макбет, У. Шекспир, трагедия (перевод Борис Пастернак) 180-500р
19.02 18-00 "ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ" 150-300р
24.02 19-00 Ужин с дураком, Ф. Вебер, комедия 180-500р
25.02 18-00 Ужин с дураком, Ф. Вебер, комедия 180-500р
26.02 18-00 Ужин с дураком, Ф. Вебер, комедия 180-500р


Детские спектакли:

дата время название цена билета
05.02 12-00 "Аленький цветочек", С. Аксаков, волшебная сказка 150-250р
12.02 12-00 Щелкунчик, Э.Т.А. Гофман (сказка) 150-250р
19.02 12-00 "Царевна - Лягушка", А. Дежуров (сказка) 150-250р
26.02 12-00 "Коза - DERIZA", веселая музыкальная сказка 150-250р

Репертуар КДЦ «СОДА» на апрель 2016 г.

2 апреля 18.00 час. Отчетный концерт Народного эстрадно-фольклорного ансамбля "Марьяна". Цена билета 200р.

3, 17 апреля 16.00 час. Вечер отдыха "Как молоды мы!". Цена билета 150р.

25 апреля 19.00 час. Вечер органной музыки "От Баха до Голливуда" с Народным артистом РБ Владиславом Муртазиным. Цена билета 300р.

26 апреля 19.00 час. Музыкально-поэтический вечер "Этюды любви" с Заслуженным артистом РБ Тимуром Гариповым (поэзия и романсы). Цена билета 200р.

29 апреля 19.00 час. "У нас все еще будет". Спектакль Образцового коллектива "Театральная школа "Бенефис"". Цена билета 100р.

Справки и заказ билетов по тел.: 28-13-43, 28-51-26, 25-68-72

Анонс ближайших мероприятий в "Стерлитамак-Арене"

20 ноября 19-00 Концерт группы "СПЛИН"
8 декабря 19-00 Концерт группы "Руки вверх"
4 января 18-00 Ледовое шоу "Снежная королева"

Стерлитамакский портал Sterlitamakcity.ru

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