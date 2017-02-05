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На днях в одном из стерлитамакских магазинов сети "Магнит" была совершена мелкая кража.
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Афиша Стерлитамака
- Городской Дворец Культуры
- Кинотеатр "Кинопорт"
- Мираж Синема
- Кинокомплекс "Салават"
- Мероприятия
- Театрально-концертное объединение
- Русский ДрамТеатр
- ДК "Сода"
- Концертный зал Стерлитамак-Арена
Анонс ближайших мероприятий в Городском дворце культуры
|7 февраля
|19-00
|Концерт Рустама и Лейлы Галиевых
|9 февраля
|19-00
|Концерт Руслана Кирамутдинова
|16 февраля
|19-00
|Концерт Максима Аверина
|20 февраля
|19-00
|Концерт Стаса Михайлова
|23 февраля
|19-00
|Концерт Зульфии и Жавита Шакировых
|25 февраля
|19-00
|Спектакль "Мастер и Маргарита"
|28 февраля
|19-00
|Концерт Зифы Нагаевой
|9 марта
|19-00
|Концерт Гузели Уразовой
|11 марта
|19-00
|Концерт Ришата Тухватуллина
|16 марта
|19-00
|"Тамадалар концерты"
|17 марта
|19-00
|Лирическая комедия "Леди"
|18 марта
|19-00
|Концерт Вики Цыгановой
|19 марта
|19-00
|Концерт Анвара Нургалиева
|20 марта
|19-00
|"Танцы на ТНТ" 3 сезон
|21 марта
|19-00
|Концерт Олега Газманова
|25 марта
|19-00
|ШОУ ПОД ДОЖДЁМ "Признание в любви"
|29 марта
|19-00
|Концерт ВИА "Мы из СССР"
|31 марта
|19-00
|Концерт группы "Непара"
|4 апреля
|19-00
|Концерт Элвина Грея (Радика Юльякшина)
|6 апреля
|19-00
|"Вечер смеха" от "Мастер-студии"
|12 апреля
|19-00
|Концерт Алмаза и Айдара Юнусовых
Афиша киноцентра "Кинопорт" Стерлитамак (в ТЦ "Фабри") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы кинотеатра: (3473) 305-500
Расписание фильмов.
2017-02-06
-
Молчание (18+)
10:10 - 4 зал
-
Три икса: Мировое господство (16+)
Боевики, Триллеры
18:00 - 6 зал (3D)
22:30 - 6 зал (3D)
Афиша кинотеатра "Мираж Синема" Стерлитамак (в ТЦ "Арбат") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы: (3473) 33-69-70, 33-69-68
Расписание фильмов.
|Начало - конец
|Фильм
|Формат
|Ограничения
|Номер зала
|Цена, руб
|2017.02.06
|10:20 - 11:48
|Огни большой деревни
|2D
|12+
|4
|100 100
|10:30 - 12:35
|Космос между нами
|2D
|16+
|5
|150 100
|10:40 - 12:58
|Притяжение
|3D
|12+
|1
|150 500 800
|10:50 - 12:26
|Балерина
|3D
|6+
|6
|150
|11:30 - 13:58
|Викинг (18+)
|2D
|18+
|3
|100 100
|12:05 - 13:41
|Балерина
|2D
|6+
|2
|100 100
|12:15 - 14:11
|Голос монстра
|2D
|16+
|4
|200 150
|12:45 - 14:34
|Звонки
|2D
|18+
|6
|200
|13:00 - 14:54
|Три икса: Мировое господство
|2D
|16+
|5
|100 100
|13:15 - 15:33
|Притяжение
|3D
|12+
|1
|150 500 800
|14:00 - 16:48
|Молчание (субтитры)
|2D
|18+
|2
|100 100
|14:15 - 16:04
|Звонки
|2D
|18+
|3
|200 150
|14:40 - 16:58
|Притяжение
|3D
|12+
|4
|150 150
|14:50 - 16:26
|Балерина
|3D
|6+
|6
|150
|15:10 - 17:15
|Космос между нами
|2D
|16+
|5
|200 150
|15:50 - 18:08
|Притяжение
|3D
|12+
|1
|150 500 800
|16:30 - 18:24
|Три икса: Мировое господство
|3D
|16+
|3
|150 150
|16:45 - 18:34
|Звонки
|2D
|18+
|6
|200
|17:05 - 19:17
|Рай
|2D
|16+
|2
|100 100
|17:15 - 18:51
|Балерина
|3D
|6+
|4
|150 150
|17:30 - 19:48
|Притяжение
|2D
|12+
|5
|100 100
|18:30 - 20:48
|Притяжение
|3D
|12+
|1
|150 500 800
|18:40 - 20:55
|Ла-Ла Ленд
|2D
|16+
|3
|100 100
|18:50 - 20:39
|Звонки
|2D
|18+
|6
|200
|19:15 - 20:43
|Огни большой деревни
|2D
|12+
|4
|100 100
|19:35 - 21:33
|2+1
|2D
|16+
|2
|100 100
|20:10 - 22:15
|Космос между нами
|2D
|16+
|5
|200 150
|20:55 - 22:44
|Звонки
|2D
|18+
|6
|200
|21:05 - 23:01
|Голос монстра
|2D
|16+
|4
|200 150
|21:15 - 23:33
|Притяжение
|3D
|12+
|1
|150 500 800
|21:25 - 23:19
|Три икса: Мировое господство
|3D
|16+
|3
|150 150
|21:50 - 23:57
|Пазманский дьявол
|2D
|18+
|2
|200 150
|22:30 - 00:48
|Притяжение
|2D
|12+
|5
|100 100
|23:00 - 00:49
|Звонки
|2D
|18+
|6
|200
|23:20 - 00:48
|Огни большой деревни
|2D
|12+
|4
|150 150
|23:35 - 01:33
|Почему он?
|2D
|18+
|3
|100 100
|23:50 - 02:08
|Притяжение
|3D
|12+
|1
|150 500 800
|00:10 - 01:59
|Звонки
|2D
|18+
|2
|200 150
Афиша кинокомплекса "Салават" с 4 по 5 февраля 2017 года
Зеленый зал
|фильм
|время
|будни
|выходные
|Огни большой деревни 2D
|10:20
|100
|100
|МУЛЬТ в кино №46. Весёлые приключения 2D
|12:05
|120
|120
|Притяжение 2D
|13:10
|150
|150
|Огни большой деревни 2D
|15:40
|150
|150
|Звонки 2D
|17:25
|150
|150
|Звонки 2D
|19:30
|150
|150
|Звонки 2D
|21:35
|150
|150
|Три икса. Мировое господство 2D
|23:40
|150
|150
Красный зал
|фильм
|время
|будни
|сб/вск
|Балерина 2D
|10:30
|100
|100
|Звонки 2D
|12:20
|120
|120
|Балерина 2D
|14:25
|150
|150
|Притяжение 3D
|16:15
|150
|150
|Притяжение 3D
|18:45
|150
|150
|Притяжение 3D
|21:15
|150
|150
|Притяжение 3D
|23:45
|150
|150
Мероприятия в Стерлитамаке с 6 по 12 февраля 2017 года
6 февраля
С 10-00 в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) продолжит свою работу персональная фотовыставка О.А.Машковского «Стерлитамак. Страницы истории».
С 10-00 в филиале №3 МБУ «Централизованная библиотечная система» (информационно-культурный центр «Мастерская искусств», пр.Ленина, 30) продолжит свою работу персональная фотовыставка О.А.Машковского «С любовью к природе родного края», посвящённая Году экологии в России.
В 10-00 в детской юношеской спортивной школе (ул.Худайбердина, 69) пройдёт первенство города по шахматам (возрастная группа 2006г.р. и моложе).
В 10-00 в шахматно-шашечном клубе (ул.Братская, 9) состоится лично-командное первенство города по шахматам среди юношей и девушек (2002-2003гг.р.) общеобразовательных организаций.
В 15-00 в школе №18 пройдёт кубок города по баскетболу в зачёт спартакиады среди общеобразовательных организаций.
Афиша Стерлитамакского театрально-концертного объединения (бывший Башдрамтеатр) на февраль 2017г
|дата
|время
|название
|цена
|05.02
|12-00
|"Морозко", музыкальная комедия
|100-200р
|08.02
|19-00
|Эх, уфимские девчата!, музыкальная комедия
|200р
|09.02
|19-00
|«Шукшин» рассказы
|200р
|10.02
|19-00
|Юбилейный вечер артистки Римы Галиуллиной
|200-350р
|12.02
|12-00
|"Метель"
|100-200р
|16.02
|19-00
|Концерт башкирской эстрадно-фольклорной группы "Ашкадар"
|200-350р
|18.02
|19-00
|"Капкан для мнимых любовников", комедия
|200-300р
|19.02
|12-00
|Сказка для детей "СуперЗаяц"
|100-200р
|21.02
|19-00
|«Песни нашей памяти»200-350р
|22.02
|19-00
|"А зори здесь тихие...", драма
|200-300р
|23.02
|19-00
|Песнь о любви, музыкальная драма
|200-300р
|24.02
|19-00
|Кодаса, музыкальная комедия
|200-300р
|25.02
|19-00
|Ах! Мечты мои грешные…, комедия
|200-300р
|26.02
|12-00
|"Маленькая история о Маленьком Муке", новогоднее представление для детей
|100-200р
|дата
|время
|название
|цена билета
|04.02
|18-00
|Мнимый больной, комедия
|150-350р
|05.02
|18-00
|Мадемуазель Кокотка, Ги де Мопассана и Франсуа Дориньи, комедия
|300р
|08.02
|19-00
|"Королева красоты" психологический триллер
|300р
|11.02
|18-00
|"Женщина и её демон", И.-Б. Зингер и И. Фридман, драма
|150-150р
|12.02
|18-00
|"Примадонны", К.Людвиг (комедия)
|150-350р
|18.02
|18-00
|Макбет, У. Шекспир, трагедия (перевод Борис Пастернак)
|180-500р
|19.02
|18-00
|"ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ"
|150-300р
|24.02
|19-00
|Ужин с дураком, Ф. Вебер, комедия
|180-500р
|25.02
|18-00
|Ужин с дураком, Ф. Вебер, комедия
|180-500р
|26.02
|18-00
|Ужин с дураком, Ф. Вебер, комедия
|180-500р
Детские спектакли:
|дата
|время
|название
|цена билета
|05.02
|12-00
|"Аленький цветочек", С. Аксаков, волшебная сказка
|150-250р
|12.02
|12-00
|Щелкунчик, Э.Т.А. Гофман (сказка)
|150-250р
|19.02
|12-00
|"Царевна - Лягушка", А. Дежуров (сказка)
|150-250р
|26.02
|12-00
|"Коза - DERIZA", веселая музыкальная сказка
|150-250р
Репертуар КДЦ «СОДА» на апрель 2016 г.
2 апреля 18.00 час. Отчетный концерт Народного эстрадно-фольклорного ансамбля "Марьяна". Цена билета 200р.
3, 17 апреля 16.00 час. Вечер отдыха "Как молоды мы!". Цена билета 150р.
25 апреля 19.00 час. Вечер органной музыки "От Баха до Голливуда" с Народным артистом РБ Владиславом Муртазиным. Цена билета 300р.
26 апреля 19.00 час. Музыкально-поэтический вечер "Этюды любви" с Заслуженным артистом РБ Тимуром Гариповым (поэзия и романсы). Цена билета 200р.
29 апреля 19.00 час. "У нас все еще будет". Спектакль Образцового коллектива "Театральная школа "Бенефис"". Цена билета 100р.
Справки и заказ билетов по тел.: 28-13-43, 28-51-26, 25-68-72
Анонс ближайших мероприятий в "Стерлитамак-Арене"
|20 ноября
|19-00
|Концерт группы "СПЛИН"
|8 декабря
|19-00
|Концерт группы "Руки вверх"
|4 января
|18-00
|Ледовое шоу "Снежная королева"
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Стерлитамакский портал Sterlitamakcity.ru
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