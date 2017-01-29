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28 и 29 января 2017 года Стерлитамакский волейбольный клуб "Спортакадемия-ВРЗ" провел два домашних матча в рамках 14 тура Чемпионата России по волейболу среди мужских команд шлиги "А".
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27.01.2017Открыт набор на интенсив для взрослых "Английский для продолжающих". Используйте возможность улучшит...
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Срочно продаю комнату Худайбердина 73 (18 кв.м)
(Недвижимость / Квартиры и комнаты)
27.01.2017Срочно продаю комнату Худайбердина 73.18 кв.м.,9/9.Состояние среднее,документы готовы, один собствен...
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Афиша Стерлитамака
- Городской Дворец Культуры
- Кинотеатр "Кинопорт"
- Мираж Синема
- Кинокомплекс "Салават"
- Мероприятия
- Театрально-концертное объединение
- Русский ДрамТеатр
- ДК "Сода"
- Концертный зал Стерлитамак-Арена
Анонс ближайших мероприятий в Городском дворце культуры
|7 февраля
|19-00
|Концерт Рустама и Лейлы Галиевых
|9 февраля
|19-00
|Концерт Руслана Кирамутдинова
|16 февраля
|19-00
|Концерт Максима Аверина
|20 февраля
|19-00
|Концерт Стаса Михайлова
|23 февраля
|19-00
|Концерт Зульфии и Жавита Шакировых
|25 февраля
|19-00
|Спектакль "Мастер и Маргарита"
|28 февраля
|19-00
|Концерт Зифы Нагаевой
|9 марта
|19-00
|Концерт Гузели Уразовой
|11 марта
|19-00
|Концерт Ришата Тухватуллина
|17 марта
|19-00
|Лирическая комедия "Леди"
|18 марта
|19-00
|Концерт Вики Цыгановой
|20 марта
|19-00
|"Танцы на ТНТ" 3 сезон
|21 марта
|19-00
|Концерт Олега Газманова
|25 марта
|19-00
|ШОУ ПОД ДОЖДЁМ "Признание в любви"
|6 апреля
|19-00
|"Вечер смеха" от "Мастер-студии"
|12 апреля
|19-00
|Концерт Алмаза и Айдара Юнусовых
Афиша киноцентра "Кинопорт" Стерлитамак (в ТЦ "Фабри") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы кинотеатра: (3473) 305-500
Расписание фильмов.
2017-01-30
-
Молчание (18+)
10:20 - 4 зал
15:10 - 4 зал
20:10 - 4 зал
-
Три икса: Мировое господство (16+)
Боевики, Триллеры
10:20 - 6 зал
12:30 - 6 зал (3D)
14:40 - 6 зал
16:50 - 6 зал (3D)
19:00 - 6 зал
21:10 - 6 зал (3D)
23:20 - 6 зал (3D)
Афиша кинотеатра "Мираж Синема" Стерлитамак (в ТЦ "Арбат") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы: (3473) 33-69-70, 33-69-68
Расписание фильмов
|Начало - конец
|Фильм
|Формат
|Ограничения
|Номер зала
|Цена, руб
|2017.01.30
|10:30 - 12:06
|Балерина
|3D
|6+
|6
|150
|10:40 - 12:58
|Притяжение
|3D
|12+
|1
|150 400 600
|10:50 - 12:38
|Монстр-траки
|3D
|6+
|3
|100 100
|11:30 - 13:06
|Балерина
|2D
|6+
|4
|200 150
|11:40 - 13:58
|Притяжение
|2D
|12+
|5
|200 150
|12:05 - 14:17
|Рай
|2D
|16+
|2
|100 100
|12:30 - 14:06
|Балерина
|3D
|6+
|6
|200
|12:55 - 15:43
|Молчание (субтитры)
|2D
|18+
|3
|200 150
|13:15 - 15:33
|Притяжение
|3D
|12+
|1
|200 550 750
|13:25 - 15:19
|Три икса: Мировое господство
|2D
|16+
|4
|100 100
|14:15 - 16:33
|Притяжение
|2D
|12+
|5
|200 150
|14:30 - 16:06
|Балерина
|3D
|6+
|6
|200
|14:40 - 16:22
|Невеста
|2D
|16+
|2
|100 100
|15:35 - 17:11
|Балерина
|2D
|6+
|4
|200 150
|15:50 - 18:08
|Притяжение
|3D
|12+
|1
|200 550 750
|16:00 - 17:42
|Невеста
|2D
|16+
|3
|100 100
|16:25 - 18:19
|Три икса: Мировое господство
|3D
|16+
|6
|150
|16:40 - 18:55
|Ла-Ла Ленд
|2D
|16+
|2
|100 100
|16:50 - 19:08
|Притяжение
|2D
|12+
|5
|200 150
|17:30 - 19:48
|Притяжение
|3D
|12+
|4
|200 150
|18:00 - 20:48
|Молчание (субтитры)
|2D
|18+
|3
|200 150
|18:25 - 20:43
|Притяжение
|3D
|12+
|1
|200 550 750
|18:35 - 20:11
|Балерина
|3D
|6+
|6
|200
|19:10 - 21:22
|Рай
|2D
|16+
|2
|100 100
|19:25 - 21:43
|Притяжение
|2D
|12+
|5
|200 150
|20:10 - 22:28
|Притяжение
|3D
|12+
|4
|200 150
|20:30 - 22:24
|Три икса: Мировое господство
|3D
|16+
|6
|150
|21:00 - 23:18
|Притяжение
|3D
|12+
|1
|200 550 750
|21:10 - 22:52
|Невеста
|2D
|16+
|3
|100 100
|21:40 - 23:38
|2+1
|2D
|16+
|2
|100 100
|22:00 - 00:18
|Притяжение
|2D
|12+
|5
|200 150
|22:40 - 00:34
|Три икса: Мировое господство
|3D
|16+
|6
|150
|22:50 - 01:08
|Притяжение
|3D
|12+
|4
|200 150
|23:10 - 01:38
|Викинг (18+)
|2D
|18+
|3
|100 100
|23:35 - 01:53
|Притяжение
|3D
|12+
|1
|200 550 750
|23:55 - 01:53
|Почему он?
|2D
|18+
|2
|100 100
Афиша кинокомплекса "Салават" с 28 по 29 января 2017 года
Зеленый зал
|фильм
|время
|будни
|выходные
|Невеста 2D
|10:15
|100
|100
|МУЛЬТ в кино. Выпуск №4 2D
|12:05
|120
|120
|Притяжение 2D
|13:05
|150
|150
|Балерина 2D
|15:40
|150
|150
|Невеста 2D
|17:30
|150
|150
|Три икса. Мировое господство 2D
|19:25
|150
|150
|Невеста 2D
|21:35
|150
|150
Красный зал
|фильм
|время
|будни
|сб/вск
|Балерина 2D
|10:20
|100
|100
|Три икса. Мировое господство 3D
|12:10
|120
|120
|Балерина 2D
|14:20
|150
|150
|Притяжение 3D
|16:10
|150
|150
|Притяжение 3D
|18:40
|150
|150
|Притяжение 3D
|21:10
|150
|150
|Притяжение 3D
|23:40
|150
|150
Мероприятия в Стерлитамаке с 30 января по 5 февраля 2017 года
30 января
С 10-00 в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) продолжит свою работу персональная фотовыставка О.А.Машковского «Стерлитамак. Страницы истории».
С 10-00 в филиале №3 МБУ «Централизованная библиотечная система» (информационно-культурный центр «Мастерская искусств», пр.Ленина, 30) продолжит свою работу персональная фотовыставка О.А.Машковского «С любовью к природе родного края», посвящённая Году экологии в России.
В 12-40 в филиале №2 МБУ «Централизованная библиотечная система» (ул.Коммунистическая, 2) пройдёт виртуальное путешествие «Многоцветный мир природы».
Афиша Стерлитамакского театрально-концертного объединения (бывший Башдрамтеатр) на январь 2017г
|дата
|время
|название
|цена
|07.01
|12-00
|"Маленькая история о Маленьком Муке", новогоднее представление для детей
|200р
|12.01
|19-00
|"Кумушка", мелодрама
|200-400р
|13.01
|19-00
|"Пока она умирала", комедия
|200-300р
|14.01
|19-00
|"Капкан для мнимых любовников", комедия
|200-400р
|15.01
|12-00
|“Приключения с огнем”, сказка-клоунада для детей
|100-150р
|19.01
|19-00
|Не луна, так звезды... (драма)
|200-300р
|20.01
|19-00
|Асильяр, музыкальная драма
|200-300р
|21.01
|19-00
|«Похищение девушки» М. Карим комедия
|200-300р
|22.01
|12-00
|"Маленькая история о Маленьком Муке", новогоднее представление для детей
|200р
|25.01
|19-00
|"Земля, где сбываются мечты", молодежная комедия
|200р
|26.01
|19-00
|"Капкан для мнимых любовников", комедия
|200-400р
|27.01
|19-00
|Кодаса, музыкальная комедия
|200-300р
|28.01
|19-00
|"Кумушка", мелодрама
|200-400р
|дата
|время
|название
|цена билета
|08.01
|18-00
|Премьера! "Макбет", У. Шекспир, трагедия
|180-500р
|14.01
|18-00
|"Зойкина квартира", М. Булгаков, трагикомедия
|150-350р
|15.01
|18-00
|"Вот такая любовь...", по пьесе В.Гуркина "Саня, Ваня с ними Римас"
|150-300р
|21.01
|18-00
|Премьера! "Макбет", У. Шекспир, трагедия
|180-500р
|22.01
|18-00
|"Примадонны", К.Людвиг (комедия)
|150-350р
|28.01
|18-00
|«Будьте здоровы!», П. Шено, комедия
|150-400р
|29.01
|18-00
|"Очень простая история", М.Ладо, реалистическая сказка
|150-350р
Детские спектакли:
|дата
|время
|название
|цена билета
|08.01
|12-00
|"Царевна - Лягушка", А. Дежуров (сказка)
|150-250р
|15.01
|12-00
|"Дюймовочка- mix", И.Казакова, музыкальная сказка
|150-300р
|22.01
|12-00
|"Коза - DERIZA", веселая музыкальная сказка
|150-250р
|29.01
|12-00
|Госпожа Метелица, по мотивам русской народной сказки
|150-350р
Репертуар КДЦ «СОДА» на апрель 2016 г.
2 апреля 18.00 час. Отчетный концерт Народного эстрадно-фольклорного ансамбля "Марьяна". Цена билета 200р.
3, 17 апреля 16.00 час. Вечер отдыха "Как молоды мы!". Цена билета 150р.
25 апреля 19.00 час. Вечер органной музыки "От Баха до Голливуда" с Народным артистом РБ Владиславом Муртазиным. Цена билета 300р.
26 апреля 19.00 час. Музыкально-поэтический вечер "Этюды любви" с Заслуженным артистом РБ Тимуром Гариповым (поэзия и романсы). Цена билета 200р.
29 апреля 19.00 час. "У нас все еще будет". Спектакль Образцового коллектива "Театральная школа "Бенефис"". Цена билета 100р.
Справки и заказ билетов по тел.: 28-13-43, 28-51-26, 25-68-72
Анонс ближайших мероприятий в "Стерлитамак-Арене"
|20 ноября
|19-00
|Концерт группы "СПЛИН"
|8 декабря
|19-00
|Концерт группы "Руки вверх"
|4 января
|18-00
|Ледовое шоу "Снежная королева"
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Стерлитамакский портал Sterlitamakcity.ru
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