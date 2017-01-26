Как перейти на онлайн-кассы Автор: Налоговая инспекция Дата: 25.01.2017 09:15

Времени до момента, с которого применение онлайн-ККТ станет обязательным, осталось совсем немного. Нужно успеть подготовиться к изменениям до наступления ответственности за непередачу данных...

Оnline-кассы с 2017 года Автор: Налоговая инспекция Дата: 19.01.2017 10:39

Вступление в силу Федерального закона от 03.07.2016 г. №290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 г. №54-ФЗ «О применении кон­трольно-кассовой техники при осуществлении наличных д...

Услуги налоговой службы можно получить через Единый портал госуслуг Автор: Налоговая инспекция Дата: 09.01.2017 11:03

В последнее время прочно вошли в обиход такие понятия как «представление государственных и муниципальных услуг в электронной форме», «портал государственных и муниципальных услуг», однако, далеко, не&...