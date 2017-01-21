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nopic
Продаю картофель
( / Другое)
21.01.2017 | от SergiO
Продаю деревенский картофель из Стерлитамакского района. С доставкой на дом. Мешок 1000 руб (42 - 45...
nopic
Сдам 1комнатную квартиру на длительный срок
(Недвижимость / Квартиры и комнаты)
21.01.2017
Сдам однокомнатную квартиру по улице Лазурная, 7. Допропорядочным людям...
nopic
Куплю стиральную машину
(Электроника, бытовая техника / Стиральные машины)
21.01.2017
Куплю стиральную машину в нормальном состоянии...
Квартира 3-х, 65 кв.м. р-н Соды
Квартира 3-х, 65 кв.м. р-н Соды
(Недвижимость / Квартиры и комнаты)
21.01.2017 | от sash-str
5-ти этажка возле Содовика. 5этаж. Хорошая теплая светлая квартира. Комнаты большие раздельные. Плас...
Гараж-склад 30 м2
Гараж-склад 30 м2
(Недвижимость / Гаражи и стоянки)
21.01.2017 | от sash-str
Большой, мощный ГАРАЖ-СКЛАД 6х4,5 м. бетонный пол. погреб, яма. Ворота 2,4х2,2. Металл 4мм. Электрич...

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Оnline-кассы с 2017 года
Автор: Налоговая инспекция    Дата: 19.01.2017 10:39
Вступление в силу Федерального закона от 03.07.2016 г. №290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 г. №54-ФЗ «О применении кон­трольно-кассовой техники при осуществлении наличных д...
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Услуги налоговой службы можно получить через Единый портал госуслуг
Автор: Налоговая инспекция    Дата: 09.01.2017 11:03
В последнее время прочно вошли в обиход такие понятия как «представление государственных и муниципальных услуг в электронной форме», «портал государственных и муниципальных услуг», однако, далеко, не&...
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Парк Гагарина
Автор: Денис    Дата: 07.01.2017 10:28
Сегодня в Рождество отправился вместе с семьей в парк Гагарина в поисках праздничных развлечений. Каково же было мое удивление, когда вместо красочного и гостеприимного входа, я увидел полосу препятст...
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Афиша Стерлитамака

Афиша киноцентра "Кинопорт" Стерлитамак (в ТЦ "Фабри") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы кинотеатра: (3473) 305-500

Расписание фильмов с 21 по 22 января 2017 года

 

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА ЦЕНА БИЛЕТА
ЗАЛ 1
10-00 Три икса: Мировое господство 3D 180
12-10 Три икса: Мировое господство 3D 200
14-20 Три икса: Мировое господство 3D 200
16-30 Три икса: Мировое господство 3D 200
18-40 Три икса: Мировое господство 3D 250
20-50 Три икса: Мировое господство 3D 250
23-00 Три икса: Мировое господство 3D 250

Полную афишу кинотеатра смотрите по ссылке здесь

Афиша кинотеатра "Мираж Синема" Стерлитамак (в ТЦ "Арбат") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы: (3473) 33-69-70, 33-69-68

Расписание фильмов с 19 по 25 января 2017 года

 

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА

ЦЕНА БИЛЕТА БУДНИ/ВЫХОДНЫЕ
ЗАЛ 1
11-00 Три икса: Мировое господство 3D 200/220
13-10 Три икса: Мировое господство 3D 200/220
15-20 Три икса: Мировое господство 3D 200/220
17-30 Три икса: Мировое господство 3D 200/220
19-40 Три икса: Мировое господство 3D 200/220
21-50 Три икса: Мировое господство 3D 200/220
00-05 Три икса: Мировое господство 3D 200/220

Полную афишу кинотеатра смотрите по ссылке здесь

Афиша кинокомплекса "Салават" с 21 по 22 января 2017 года

Зеленый зал

фильм время будни выходные
Три богатыря и Морской царь 2D 10:20 100 100
Невеста 2D 11:55 150 150
Три богатыря и Морской царь 2D 13:45 150 150
Кредо убийцы 2D 15:25 150 150
Викинг 2D 17:40 150 150
Три икса. Мировое господство 2D 20:15 150 150
Невеста 2D 22:25 150 150
Невеста 2D 00:20 150 150

Красный зал

фильм время будни сб/вск
Три икса. Мировое господство 3D 10:15 100 100
Мульт в КИНО №45 2D 12:20 120 120
Почему он? 2D 13:15 150 150
Три икса. Мировое господство 3D 15:30 150 150
Три икса. Мировое господство 3D 17:40 150 150
Три икса. Мировое господство 3D 19:50 150 150
Три икса. Мировое господство 3D 22:00 150 150
Почему он? 2D 00:10 150 150

Мероприятия в Стерлитамаке с 16 по 22 января 2017 года

16 января

С 10-00 в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) продолжит свою работу персональная фотовыставка О.А.Машковского «Стерлитамак. Страницы истории».

С 10-00 в филиале №3 МБУ «Централизованная библиотечная система» (информационно-культурный центр «Мастерская искусств», пр.Ленина, 30) продолжит свою работу персональная фотовыставка О.Надиной «Танцующий Стерлитамак».

В 17-30 в филиале№4 МБУ «Централизованная библиотечная система» (креатив-центр) (пр.Октября, 30) пройдёт экологический штурм с активистами города «Студотряды», «Молодая Гвардия» и «Большое сердце».

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Афиша Русского драматического театра на январь 2017 года
дата время название цена билета
08.01 18-00 Премьера! "Макбет", У. Шекспир, трагедия 180-500р
14.01 18-00 "Зойкина квартира", М. Булгаков, трагикомедия 150-350р
15.01 18-00 "Вот такая любовь...", по пьесе В.Гуркина "Саня, Ваня с ними Римас" 150-300р
21.01 18-00 Премьера! "Макбет", У. Шекспир, трагедия 180-500р
22.01 18-00 "Примадонны", К.Людвиг (комедия) 150-350р
28.01 18-00 «Будьте здоровы!», П. Шено, комедия 150-400р
29.01 18-00 "Очень простая история", М.Ладо, реалистическая сказка 150-350р


Детские спектакли:

дата время название цена билета
08.01 12-00 "Царевна - Лягушка", А. Дежуров (сказка) 150-250р
15.01 12-00 "Дюймовочка- mix", И.Казакова, музыкальная сказка 150-300р
22.01 12-00 "Коза - DERIZA", веселая музыкальная сказка 150-250р
29.01 12-00 Госпожа Метелица, по мотивам русской народной сказки 150-350р

Репертуар КДЦ «СОДА» на апрель 2016 г.

2 апреля 18.00 час. Отчетный концерт Народного эстрадно-фольклорного ансамбля "Марьяна". Цена билета 200р.

3, 17 апреля 16.00 час. Вечер отдыха "Как молоды мы!". Цена билета 150р.

25 апреля 19.00 час. Вечер органной музыки "От Баха до Голливуда" с Народным артистом РБ Владиславом Муртазиным. Цена билета 300р.

26 апреля 19.00 час. Музыкально-поэтический вечер "Этюды любви" с Заслуженным артистом РБ Тимуром Гариповым (поэзия и романсы). Цена билета 200р.

29 апреля 19.00 час. "У нас все еще будет". Спектакль Образцового коллектива "Театральная школа "Бенефис"". Цена билета 100р.

Справки и заказ билетов по тел.: 28-13-43, 28-51-26, 25-68-72

Анонс ближайших мероприятий в "Стерлитамак-Арене"

20 ноября 19-00 Концерт группы "СПЛИН"
8 декабря 19-00 Концерт группы "Руки вверх"
4 января 18-00 Ледовое шоу "Снежная королева"

Стерлитамакский портал Sterlitamakcity.ru

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