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Продам 3-х в р-не Нефтебазы
(Недвижимость / Квартиры и комнаты)
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Срочно продаю комнату Худайбердина 73 (18 кв.м)
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27.01.2017
Срочно продаю комнату Худайбердина 73.18 кв.м.,9/9.Состояние среднее,документы готовы, один собствен...
Камень пиленый натуральный природный
Камень пиленый натуральный природный
(Строительство и ремонт / Строительные и отделочные материалы)
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Выгодно купить Камень пиленый натуральный природный у ИП Шеверев А.С. Пиленый камень(плитка)- получа...

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Вступление в силу Федерального закона от 03.07.2016 г. №290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 г. №54-ФЗ «О применении кон­трольно-кассовой техники при осуществлении наличных д...
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Афиша Стерлитамака

Афиша киноцентра "Кинопорт" Стерлитамак (в ТЦ "Фабри") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы кинотеатра: (3473) 305-500

Расписание фильмов.

2017-01-30

Афиша кинотеатра "Мираж Синема" Стерлитамак (в ТЦ "Арбат") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы: (3473) 33-69-70, 33-69-68

Расписание фильмов

Начало - конецФильмФорматОграниченияНомер залаЦена, руб
2017.01.30
10:30 - 12:06 Балерина 3D 6+ 6 150
10:40 - 12:58 Притяжение 3D 12+ 1 150 400 600
10:50 - 12:38 Монстр-траки 3D 6+ 3 100 100
11:30 - 13:06 Балерина 2D 6+ 4 200 150
11:40 - 13:58 Притяжение 2D 12+ 5 200 150
12:05 - 14:17 Рай 2D 16+ 2 100 100
12:30 - 14:06 Балерина 3D 6+ 6 200
12:55 - 15:43 Молчание (субтитры) 2D 18+ 3 200 150
13:15 - 15:33 Притяжение 3D 12+ 1 200 550 750
13:25 - 15:19 Три икса: Мировое господство 2D 16+ 4 100 100
14:15 - 16:33 Притяжение 2D 12+ 5 200 150
14:30 - 16:06 Балерина 3D 6+ 6 200
14:40 - 16:22 Невеста 2D 16+ 2 100 100
15:35 - 17:11 Балерина 2D 6+ 4 200 150
15:50 - 18:08 Притяжение 3D 12+ 1 200 550 750
16:00 - 17:42 Невеста 2D 16+ 3 100 100
16:25 - 18:19 Три икса: Мировое господство 3D 16+ 6 150
16:40 - 18:55 Ла-Ла Ленд 2D 16+ 2 100 100
16:50 - 19:08 Притяжение 2D 12+ 5 200 150
17:30 - 19:48 Притяжение 3D 12+ 4 200 150
18:00 - 20:48 Молчание (субтитры) 2D 18+ 3 200 150
18:25 - 20:43 Притяжение 3D 12+ 1 200 550 750
18:35 - 20:11 Балерина 3D 6+ 6 200
19:10 - 21:22 Рай 2D 16+ 2 100 100
19:25 - 21:43 Притяжение 2D 12+ 5 200 150
20:10 - 22:28 Притяжение 3D 12+ 4 200 150
20:30 - 22:24 Три икса: Мировое господство 3D 16+ 6 150
21:00 - 23:18 Притяжение 3D 12+ 1 200 550 750
21:10 - 22:52 Невеста 2D 16+ 3 100 100
21:40 - 23:38 2+1 2D 16+ 2 100 100
22:00 - 00:18 Притяжение 2D 12+ 5 200 150
22:40 - 00:34 Три икса: Мировое господство 3D 16+ 6 150
22:50 - 01:08 Притяжение 3D 12+ 4 200 150
23:10 - 01:38 Викинг (18+) 2D 18+ 3 100 100
23:35 - 01:53 Притяжение 3D 12+ 1 200 550 750
23:55 - 01:53 Почему он? 2D 18+ 2 100 100

Полную афишу кинотеатра смотрите по ссылке здесь

Афиша кинокомплекса "Салават" с 28 по 29 января 2017 года

Зеленый зал

фильм время будни выходные
Невеста 2D 10:15 100 100
МУЛЬТ в кино. Выпуск №4 2D 12:05 120 120
Притяжение 2D 13:05 150 150
Балерина 2D 15:40 150 150
Невеста 2D 17:30 150 150
Три икса. Мировое господство 2D 19:25 150 150
Невеста 2D 21:35 150 150

Красный зал

фильм время будни сб/вск
Балерина 2D 10:20 100 100
Три икса. Мировое господство 3D 12:10 120 120
Балерина 2D 14:20 150 150
Притяжение 3D 16:10 150 150
Притяжение 3D 18:40 150 150
Притяжение 3D 21:10 150 150
Притяжение 3D 23:40 150 150

Мероприятия в Стерлитамаке с 30 января по 5 февраля 2017 года

30 января

С 10-00 в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) продолжит свою работу персональная фотовыставка О.А.Машковского «Стерлитамак. Страницы истории».

С 10-00 в филиале №3 МБУ «Централизованная библиотечная система» (информационно-культурный центр «Мастерская искусств», пр.Ленина, 30) продолжит свою работу персональная фотовыставка О.А.Машковского «С любовью к природе родного края», посвящённая Году экологии в России.

В 12-40 в филиале №2 МБУ «Централизованная библиотечная система» (ул.Коммунистическая, 2) пройдёт виртуальное путешествие «Многоцветный мир природы».

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Афиша Русского драматического театра на январь 2017 года
дата время название цена билета
08.01 18-00 Премьера! "Макбет", У. Шекспир, трагедия 180-500р
14.01 18-00 "Зойкина квартира", М. Булгаков, трагикомедия 150-350р
15.01 18-00 "Вот такая любовь...", по пьесе В.Гуркина "Саня, Ваня с ними Римас" 150-300р
21.01 18-00 Премьера! "Макбет", У. Шекспир, трагедия 180-500р
22.01 18-00 "Примадонны", К.Людвиг (комедия) 150-350р
28.01 18-00 «Будьте здоровы!», П. Шено, комедия 150-400р
29.01 18-00 "Очень простая история", М.Ладо, реалистическая сказка 150-350р


Детские спектакли:

дата время название цена билета
08.01 12-00 "Царевна - Лягушка", А. Дежуров (сказка) 150-250р
15.01 12-00 "Дюймовочка- mix", И.Казакова, музыкальная сказка 150-300р
22.01 12-00 "Коза - DERIZA", веселая музыкальная сказка 150-250р
29.01 12-00 Госпожа Метелица, по мотивам русской народной сказки 150-350р

Репертуар КДЦ «СОДА» на апрель 2016 г.

2 апреля 18.00 час. Отчетный концерт Народного эстрадно-фольклорного ансамбля "Марьяна". Цена билета 200р.

3, 17 апреля 16.00 час. Вечер отдыха "Как молоды мы!". Цена билета 150р.

25 апреля 19.00 час. Вечер органной музыки "От Баха до Голливуда" с Народным артистом РБ Владиславом Муртазиным. Цена билета 300р.

26 апреля 19.00 час. Музыкально-поэтический вечер "Этюды любви" с Заслуженным артистом РБ Тимуром Гариповым (поэзия и романсы). Цена билета 200р.

29 апреля 19.00 час. "У нас все еще будет". Спектакль Образцового коллектива "Театральная школа "Бенефис"". Цена билета 100р.

Справки и заказ билетов по тел.: 28-13-43, 28-51-26, 25-68-72

Анонс ближайших мероприятий в "Стерлитамак-Арене"

20 ноября 19-00 Концерт группы "СПЛИН"
8 декабря 19-00 Концерт группы "Руки вверх"
4 января 18-00 Ледовое шоу "Снежная королева"

Стерлитамакский портал Sterlitamakcity.ru

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