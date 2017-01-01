|
Последние новости
|Смотреть все новости
В Стерлитамаке начались длительные новогодние каникулы. Всю неделю большинство жителей города будут отдыхать.
Подробнее... Добавить комментарий
- Новогоднее обращение Президента Владимира Путина 2017 (31.12.2016). Смотреть видео
- Стерлитамакское троллейбусное управление публикует график движения троллейбусов в новогодние праздники
- Как будет ходить общественный транспорт Стерлитамака 31 декабря и в новогоднюю ночь 2017
- ГИБДД сообщило подробности массового ДТП в Стерлитамакском районе, унесшего жизнь 61-летней женщины
- Режим работы в новогодние праздники 2017 в Стерлитамаке: больницы, магазины, торговые центры, банки, ГИБДД, почта
Последние объявления
|Добавить объявление бесплатно
|Смотреть все объявления
|
Участок в д.Покровка за Куганаком, 20 сот
(Недвижимость / Дома, дачи, участки)
30.12.2016Продаю участок 20 соток в село Покровка за Куганаком, асфальт до участка, на участке имеется большой...
|
Продается 1к. квартира (Караная Муратова 12)
(Недвижимость / Квартиры и комнаты)
30.12.2016тёплая, удобное расположение, всё рядом...
|
Телевизор фунай (япония)
(Электроника, бытовая техника / Телевизоры, плазменные панели)
29.12.2016продам телевизор японский фунай в отличном состоянии...
|
Аппараты для шаурмы, куры-гриль
(Электроника, бытовая техника / Другое)
29.12.2016 | от arendu985Мы предлагаем новинку: аппараты для шаурмы газовые, электрические! Гарантия 1 год. Все оборудование ...
|
Отдам месячных котят в добрые руки, мама мышеловка
(Животные и растения / Животные)
29.12.2016 | от danilova.i@mail.ruотдам месячных котят в добрые руки, мама мышеловка...
Новые записи в блогах
|Добавить запись в блог
Афиша Стерлитамака
- Городской Дворец Культуры
- Кинотеатр "Кинопорт"
- Мираж Синема
- Кинокомплекс "Салават"
- Мероприятия
- Театрально-концертное объединение
- Русский ДрамТеатр
- ДК "Сода"
- Концертный зал Стерлитамак-Арена
Анонс ближайших мероприятий в Городском дворце культуры
|6 января
|18-00
|Фикси-шоу
|9 января
|19-00
|Новогодний концерт звезд татарской эстрады
|7 февраля
|19-00
|Концерт Рустама и Лейлы Галиевых
|16 февраля
|19-00
|Концерт Максима Аверина
|20 февраля
|19-00
|Концерт Стаса Михайлова
|23 февраля
|19-00
|Концерт Зульфии и Жавита Шакировых
|25 февраля
|19-00
|Спектакль "Мастер и Маргарита"
|7 марта
|19-00
|Концерт Ирины Круг
|11 марта
|19-00
|Концерт Ришата Тухватуллина
|17 марта
|19-00
|Лирическая комедия "Леди"
|18 марта
|19-00
|Концерт Вики Цыгановой
|20 марта
|19-00
|"Танцы на ТНТ" 3 сезон
Афиша киноцентра "Кинопорт" Стерлитамак (в ТЦ "Фабри") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы кинотеатра: (3473) 305-500
Расписание фильмов с 1 по 4 января 2017 года
|ВРЕМЯ
|НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|ЦЕНА БИЛЕТА
|ЗАЛ 1
|10-20
|Три богатыря и морской царь 2D
|140
|12-00
|Викинг 2D
|180
|14-40
|Три богатыря и морской царь 2D
|180
|16-20
|Викинг 2D
|180
|19-00
|Три богатыря и морской царь 2D
|220
|20-40
|Викинг 2D
|220
|23-20
|Викинг 2D
|220
Афиша кинотеатра "Мираж Синема" Стерлитамак (в ТЦ "Арбат") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы: (3473) 33-69-70, 33-69-68
Расписание фильмов с 1 по 4 января 2017 года
|ВРЕМЯ
|НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
ЦЕНА БИЛЕТА
|ЗАЛ 1
|10-30
|Викинг 2D
|150/170
|13-10
|Викинг 2D
|200/220
|15-50
|Викинг 2D
|200/220
|18-30
|Викинг 2D
|200/220
|21-15
|Викинг 2D
|200/220
|00-05
|Пассажиры 3D
|200/220
Афиша кинокомплекса "Салават" на 1 января 2017 года
Зеленый зал
|фильм
|время
|будни
|выходные
|Викинг 2D
|12:40
|170
|170
|Викинг 2D
|15:15
|170
|170
|Викинг 2D
|17:50
|170
|170
|Викинг 2D
|20:25
|170
|170
|Викинг 2D
|23:05
|170
|170
Красный зал
|фильм
|время
|будни
|сб/вск
|Три богатыря и Морской царь 2D
|12:30
|170
|170
|Три богатыря и Морской царь 2D
|14:10
|170
|170
|Ёлки 5 2D
|15:50
|170
|170
|Пассажиры 3D
|17:40
|170
|170
|Ёлки 5 2D
|19:55
|170
|170
|Пассажиры 3D
|21:45
|170
|170
|Изгой-один. Звёздные войны 2D
|00:00
|170
|170
Мероприятия в Стерлитамаке с 26 декабря 2016 года по 1 января 2017 года
26 декабря
С 10-00 в филиале №3 МБУ «Централизованная библиотечная система» (информационно-культурный центр «Мастерская искусств», пр.Ленина, 30) продолжит свою работу персональная выставка работ фотохудожника Олеси Надиной «Танцующий Стерлитамак».
С 10-00 в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) продолжит свою работу персональная выставка работ фотохудожника О.А.Машковского «Стерлитамак. Страницы истории».
В 11-00, 14-00 и 17-00 в Стерлитамакском государственном русском драмтеатре пройдёт новогоднее представление «Госпожа Метелица».
В 18-00 в спортивной школе олимпийского резерва (пр.Ленина, 47) состоится первенство города по спортивной гимнастике среди групп начальной подготовки.
С 18-00 во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» среди команд трудовых коллективов предприятий и организаций продолжатся финальные игры по мини-футболу в рамках городского турнира «Кубок четырёх мячей».
В 19-00 в филиале №3 МБУ «Централизованная библиотечная система» (информационно-культурный центр «Мастерская искусств», пр.Ленина, 30) пройдёт литературно-музыкальная программа «Виват, кино!».
Афиша Стерлитамакского театрально-концертного объединения (бывший Башдрамтеатр) на декабрь 2016г
|дата
|время
|название
|цена
|04.12
|12-00
|«От курая до оперы…» солисты филармонии, оркестр русских народных инструментовкомедия
|100-150р
|08.12
|19-00
|Юбилейный концерт с участием всех творческих коллективов филармонии, посвященный 25-летию филармонии
|200-400р
|09.12
|19-00
|"Капкан для мнимых любовников", комедия
|200-400р
|10.12
|19-00
|"Пока она умирала", комедия
|200-300р
|11.12
|12-00
|“Приключения с огнем”, сказка-клоунада для детей
|100-150р
|15.12
|19-00
|"Кумушка", мелодрама
|200-400р
|16.12
|19-00
|"Земля, где сбываются мечты", молодежная комедия
|200р
|17.12
|19-00
|«Киношлягер» солисты филармонии, оркестр русских народных инструментов
|200-300р
|21.12-30.12; 02.01.-07.01
|19-00
|"Маленькая история о Маленьком Муке", новогоднее представление для детей
|200р
|дата
|время
|название
|цена билета
|02.12
|19-00
|Поэтический вечер, посвященный творчеству Марины Цветаевой
|150-250р
|03.12
|18-00
|Мадемуазель Кокотка, Ги де Мопассана и Франсуа Дориньи, комедия
|150-350р
|04.12
|18-00
|Премьера! "Макбет", У. Шекспир, трагедия
|150-500р
|07.12
|19-00
|Проект «Читаем новую драму»
|150р
|10.12
|18-00
|Мнимый больной, комедия
|150-350р
|11.12
|18-00
|"Будьте здоровы!", П. Шено, комедия
|150-350р
|14.12
|19-00
|Мадемуазель Кокотка, Ги де Мопассана и Франсуа Дориньи, комедия
|300р
|17.12
|18-00
|"Будьте здоровы!", П. Шено, комедия
|150-400р
Детские спектакли:
|дата
|время
|название
|цена билета
|04.12
|12-00
|Щелкунчик, Э.Т.А. Гофман (сказка)
|150-250р
|11.12
|12-00
|"Муха - Цокотуха", Ю. Дунаев (сказка)
|150-250р
|23.12-30.12
|11-00, 14-00, 17-00
|Госпожа Метелица, по мотивам русской народной сказки
|220-380р
|02.01-06.01
|11-00, 14-00, 17-00
|Госпожа Метелица, по мотивам русской народной сказки
|220-380р
Репертуар КДЦ «СОДА» на апрель 2016 г.
2 апреля 18.00 час. Отчетный концерт Народного эстрадно-фольклорного ансамбля "Марьяна". Цена билета 200р.
3, 17 апреля 16.00 час. Вечер отдыха "Как молоды мы!". Цена билета 150р.
25 апреля 19.00 час. Вечер органной музыки "От Баха до Голливуда" с Народным артистом РБ Владиславом Муртазиным. Цена билета 300р.
26 апреля 19.00 час. Музыкально-поэтический вечер "Этюды любви" с Заслуженным артистом РБ Тимуром Гариповым (поэзия и романсы). Цена билета 200р.
29 апреля 19.00 час. "У нас все еще будет". Спектакль Образцового коллектива "Театральная школа "Бенефис"". Цена билета 100р.
Справки и заказ билетов по тел.: 28-13-43, 28-51-26, 25-68-72
Анонс ближайших мероприятий в "Стерлитамак-Арене"
|20 ноября
|19-00
|Концерт группы "СПЛИН"
|8 декабря
|19-00
|Концерт группы "Руки вверх"
|4 января
|18-00
|Ледовое шоу "Снежная королева"
|
Стерлитамакский портал Sterlitamakcity.ru
Стерлитамак представлен на данном сайте во всем многообразии новостей, событий, справочной информации. Расписание транспорта города Стерлитамак, погода, справочник фирм и предприятий, бесплатные объявления г.Стерлитамака, развлекательные мероприятия города, расписания кинотеатров и афиши, карта города, курсы валют, - найти искомое не трудно на сайте Стерлитамака.
Мы надеемся, что вы приятно и с пользой проведете время.
Если у Вас есть предложения по улучшению сайта или сотрудничеству, то мы будем рады их получить на наш e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript