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У жителей Стерлитамака остались последние деньки, чтобы посетить главный новогодний городок 2017 на площади перед Городским дворцом культуры.
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Продаю картофель
( / Другое)
21.01.2017 | от SergiOПродаю деревенский картофель из Стерлитамакского района. С доставкой на дом. Мешок 1000 руб (42 - 45...
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Сдам 1комнатную квартиру на длительный срок
(Недвижимость / Квартиры и комнаты)
21.01.2017Сдам однокомнатную квартиру по улице Лазурная, 7. Допропорядочным людям...
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Куплю стиральную машину
(Электроника, бытовая техника / Стиральные машины)
21.01.2017Куплю стиральную машину в нормальном состоянии...
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Квартира 3-х, 65 кв.м. р-н Соды
(Недвижимость / Квартиры и комнаты)
21.01.2017 | от sash-str5-ти этажка возле Содовика. 5этаж. Хорошая теплая светлая квартира. Комнаты большие раздельные. Плас...
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Гараж-склад 30 м2
(Недвижимость / Гаражи и стоянки)
21.01.2017 | от sash-strБольшой, мощный ГАРАЖ-СКЛАД 6х4,5 м. бетонный пол. погреб, яма. Ворота 2,4х2,2. Металл 4мм. Электрич...
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Афиша Стерлитамака
- Городской Дворец Культуры
- Кинотеатр "Кинопорт"
- Мираж Синема
- Кинокомплекс "Салават"
- Мероприятия
- Театрально-концертное объединение
- Русский ДрамТеатр
- ДК "Сода"
- Концертный зал Стерлитамак-Арена
Анонс ближайших мероприятий в Городском дворце культуры
|7 февраля
|19-00
|Концерт Рустама и Лейлы Галиевых
|9 февраля
|19-00
|Концерт Руслана Кирамутдинова
|16 февраля
|19-00
|Концерт Максима Аверина
|20 февраля
|19-00
|Концерт Стаса Михайлова
|23 февраля
|19-00
|Концерт Зульфии и Жавита Шакировых
|25 февраля
|19-00
|Спектакль "Мастер и Маргарита"
|28 февраля
|19-00
|Концерт Зифы Нагаевой
|9 марта
|19-00
|Концерт Гузели Уразовой
|11 марта
|19-00
|Концерт Ришата Тухватуллина
|17 марта
|19-00
|Лирическая комедия "Леди"
|18 марта
|19-00
|Концерт Вики Цыгановой
|20 марта
|19-00
|"Танцы на ТНТ" 3 сезон
|21 марта
|19-00
|Концерт Олега Газманова
|6 апреля
|19-00
|"Вечер смеха" от "Мастер-студии"
Афиша киноцентра "Кинопорт" Стерлитамак (в ТЦ "Фабри") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы кинотеатра: (3473) 305-500
Расписание фильмов с 21 по 22 января 2017 года
|ВРЕМЯ
|НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|ЦЕНА БИЛЕТА
|ЗАЛ 1
|10-00
|Три икса: Мировое господство 3D
|180
|12-10
|Три икса: Мировое господство 3D
|200
|14-20
|Три икса: Мировое господство 3D
|200
|16-30
|Три икса: Мировое господство 3D
|200
|18-40
|Три икса: Мировое господство 3D
|250
|20-50
|Три икса: Мировое господство 3D
|250
|23-00
|Три икса: Мировое господство 3D
|250
Афиша кинотеатра "Мираж Синема" Стерлитамак (в ТЦ "Арбат") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы: (3473) 33-69-70, 33-69-68
Расписание фильмов с 19 по 25 января 2017 года
|ВРЕМЯ
|НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
ЦЕНА БИЛЕТА БУДНИ/ВЫХОДНЫЕ
|ЗАЛ 1
|11-00
|Три икса: Мировое господство 3D
|200/220
|13-10
|Три икса: Мировое господство 3D
|200/220
|15-20
|Три икса: Мировое господство 3D
|200/220
|17-30
|Три икса: Мировое господство 3D
|200/220
|19-40
|Три икса: Мировое господство 3D
|200/220
|21-50
|Три икса: Мировое господство 3D
|200/220
|00-05
|Три икса: Мировое господство 3D
|200/220
Афиша кинокомплекса "Салават" с 21 по 22 января 2017 года
Зеленый зал
|фильм
|время
|будни
|выходные
|Три богатыря и Морской царь 2D
|10:20
|100
|100
|Невеста 2D
|11:55
|150
|150
|Три богатыря и Морской царь 2D
|13:45
|150
|150
|Кредо убийцы 2D
|15:25
|150
|150
|Викинг 2D
|17:40
|150
|150
|Три икса. Мировое господство 2D
|20:15
|150
|150
|Невеста 2D
|22:25
|150
|150
|Невеста 2D
|00:20
|150
|150
Красный зал
|фильм
|время
|будни
|сб/вск
|Три икса. Мировое господство 3D
|10:15
|100
|100
|Мульт в КИНО №45 2D
|12:20
|120
|120
|Почему он? 2D
|13:15
|150
|150
|Три икса. Мировое господство 3D
|15:30
|150
|150
|Три икса. Мировое господство 3D
|17:40
|150
|150
|Три икса. Мировое господство 3D
|19:50
|150
|150
|Три икса. Мировое господство 3D
|22:00
|150
|150
|Почему он? 2D
|00:10
|150
|150
Мероприятия в Стерлитамаке с 16 по 22 января 2017 года
16 января
С 10-00 в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) продолжит свою работу персональная фотовыставка О.А.Машковского «Стерлитамак. Страницы истории».
С 10-00 в филиале №3 МБУ «Централизованная библиотечная система» (информационно-культурный центр «Мастерская искусств», пр.Ленина, 30) продолжит свою работу персональная фотовыставка О.Надиной «Танцующий Стерлитамак».
В 17-30 в филиале№4 МБУ «Централизованная библиотечная система» (креатив-центр) (пр.Октября, 30) пройдёт экологический штурм с активистами города «Студотряды», «Молодая Гвардия» и «Большое сердце».
Афиша Стерлитамакского театрально-концертного объединения (бывший Башдрамтеатр) на январь 2017г
|дата
|время
|название
|цена
|07.01
|12-00
|"Маленькая история о Маленьком Муке", новогоднее представление для детей
|200р
|12.01
|19-00
|"Кумушка", мелодрама
|200-400р
|13.01
|19-00
|"Пока она умирала", комедия
|200-300р
|14.01
|19-00
|"Капкан для мнимых любовников", комедия
|200-400р
|15.01
|12-00
|“Приключения с огнем”, сказка-клоунада для детей
|100-150р
|19.01
|19-00
|Не луна, так звезды... (драма)
|200-300р
|20.01
|19-00
|Асильяр, музыкальная драма
|200-300р
|21.01
|19-00
|«Похищение девушки» М. Карим комедия
|200-300р
|22.01
|12-00
|"Маленькая история о Маленьком Муке", новогоднее представление для детей
|200р
|25.01
|19-00
|"Земля, где сбываются мечты", молодежная комедия
|200р
|26.01
|19-00
|"Капкан для мнимых любовников", комедия
|200-400р
|27.01
|19-00
|Кодаса, музыкальная комедия
|200-300р
|28.01
|19-00
|"Кумушка", мелодрама
|200-400р
|дата
|время
|название
|цена билета
|08.01
|18-00
|Премьера! "Макбет", У. Шекспир, трагедия
|180-500р
|14.01
|18-00
|"Зойкина квартира", М. Булгаков, трагикомедия
|150-350р
|15.01
|18-00
|"Вот такая любовь...", по пьесе В.Гуркина "Саня, Ваня с ними Римас"
|150-300р
|21.01
|18-00
|Премьера! "Макбет", У. Шекспир, трагедия
|180-500р
|22.01
|18-00
|"Примадонны", К.Людвиг (комедия)
|150-350р
|28.01
|18-00
|«Будьте здоровы!», П. Шено, комедия
|150-400р
|29.01
|18-00
|"Очень простая история", М.Ладо, реалистическая сказка
|150-350р
Детские спектакли:
|дата
|время
|название
|цена билета
|08.01
|12-00
|"Царевна - Лягушка", А. Дежуров (сказка)
|150-250р
|15.01
|12-00
|"Дюймовочка- mix", И.Казакова, музыкальная сказка
|150-300р
|22.01
|12-00
|"Коза - DERIZA", веселая музыкальная сказка
|150-250р
|29.01
|12-00
|Госпожа Метелица, по мотивам русской народной сказки
|150-350р
Репертуар КДЦ «СОДА» на апрель 2016 г.
2 апреля 18.00 час. Отчетный концерт Народного эстрадно-фольклорного ансамбля "Марьяна". Цена билета 200р.
3, 17 апреля 16.00 час. Вечер отдыха "Как молоды мы!". Цена билета 150р.
25 апреля 19.00 час. Вечер органной музыки "От Баха до Голливуда" с Народным артистом РБ Владиславом Муртазиным. Цена билета 300р.
26 апреля 19.00 час. Музыкально-поэтический вечер "Этюды любви" с Заслуженным артистом РБ Тимуром Гариповым (поэзия и романсы). Цена билета 200р.
29 апреля 19.00 час. "У нас все еще будет". Спектакль Образцового коллектива "Театральная школа "Бенефис"". Цена билета 100р.
Справки и заказ билетов по тел.: 28-13-43, 28-51-26, 25-68-72
Анонс ближайших мероприятий в "Стерлитамак-Арене"
|20 ноября
|19-00
|Концерт группы "СПЛИН"
|8 декабря
|19-00
|Концерт группы "Руки вверх"
|4 января
|18-00
|Ледовое шоу "Снежная королева"
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Стерлитамакский портал Sterlitamakcity.ru
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