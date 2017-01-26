|
Последние новости
|Смотреть все новости
На 1 января 2017 года общая задолженность юридических и физических лиц Башкортостана за отопление и горячую воду перед ООО «БашРТС» составила 5,37 млрд рублей. За год она выросла на 686 млн рублей.
Подробнее... Добавить комментарий
- Жителям Стерлитамака бесплатно раздадут хлеб в память о блокадном Ленинграде
- Спортивный праздник «А, ну-ка, парни!» пройдет в Стерлитамакском районе (2017)
- В Стерлитамаке продают объекты культурного наследия
- На улице Черноморской в Стерлитамаке произошел пожар в подъезде многоэтажки
- В Стерлитамаке пьяный мужчина украл из магазина халат, чтобы купить водку
Последние объявления
|Добавить объявление бесплатно
|Смотреть все объявления
|
Лечение на дому - домашний стационар
(Авто, мото, вело / Другое)
25.01.2017Комплексное лечение на дому у больного. Предлагаемые услуги : Инъекции (уколы) внутримышечные...
|
Гадание на картах Таро. Белая магия. Результат 100%
(Услуги и деятельность / Другое)
25.01.2017Многие обещают, а я действительно помогу! Приворот на всю жизнь! Быстро, мощно, эффективно, надёжно....
|
Сдаётся однокомнатная квартира на длительный срок
(Недвижимость / Квартиры и комнаты)
25.01.2017Сдаётся однокомнатная квартира на длительный срок , Строителей 10, 3 этаж, г. Стерлитамак...
|
Продам дом в Урман - Бишкадаке
(Недвижимость / Дома, дачи, участки)
25.01.2017 | от Любимый городСело Урман-Бишкадак находится на одном из красивейших уголков Башкортостана. Население более 750 чел...
|
Щенки помесь йорка с пуделем
(Животные и растения / Животные)
25.01.20172.5 мес .игривые.пушистые.без запаха.все вопросы по тел.смогу привезти...
Новые записи в блогах
|Добавить запись в блог
Афиша Стерлитамака
- Городской Дворец Культуры
- Кинотеатр "Кинопорт"
- Мираж Синема
- Кинокомплекс "Салават"
- Мероприятия
- Театрально-концертное объединение
- Русский ДрамТеатр
- ДК "Сода"
- Концертный зал Стерлитамак-Арена
Анонс ближайших мероприятий в Городском дворце культуры
|7 февраля
|19-00
|Концерт Рустама и Лейлы Галиевых
|9 февраля
|19-00
|Концерт Руслана Кирамутдинова
|16 февраля
|19-00
|Концерт Максима Аверина
|20 февраля
|19-00
|Концерт Стаса Михайлова
|23 февраля
|19-00
|Концерт Зульфии и Жавита Шакировых
|25 февраля
|19-00
|Спектакль "Мастер и Маргарита"
|28 февраля
|19-00
|Концерт Зифы Нагаевой
|9 марта
|19-00
|Концерт Гузели Уразовой
|11 марта
|19-00
|Концерт Ришата Тухватуллина
|17 марта
|19-00
|Лирическая комедия "Леди"
|18 марта
|19-00
|Концерт Вики Цыгановой
|20 марта
|19-00
|"Танцы на ТНТ" 3 сезон
|21 марта
|19-00
|Концерт Олега Газманова
|25 марта
|19-00
|ШОУ ПОД ДОЖДЁМ "Признание в любви"
|6 апреля
|19-00
|"Вечер смеха" от "Мастер-студии"
|12 апреля
|19-00
|Концерт Алмаза и Айдара Юнусовых
Афиша киноцентра "Кинопорт" Стерлитамак (в ТЦ "Фабри") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы кинотеатра: (3473) 305-500
Расписание фильмов на 26 января 2017 года
|ВРЕМЯ
|НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|ЦЕНА БИЛЕТА
|ЗАЛ 1
|11-00
|Притяжение 3D
|150
|13-30
|Притяжение 3D
|190
|16-00
|Притяжение 3D
|190
|18-30
|Притяжение 3D
|220
|21-00
|Притяжение 3D
|220
|23-30
|Притяжение 3D
|200
Афиша кинотеатра "Мираж Синема" Стерлитамак (в ТЦ "Арбат") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы: (3473) 33-69-70, 33-69-68
Расписание фильмов с 26 января по 1 февраля 2017 года
|ВРЕМЯ
|НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
ЦЕНА БИЛЕТА БУДНИ/ВЫХОДНЫЕ
|ЗАЛ 1
|10-40
|Притяжение 3D
|150/170
|13-15
|Притяжение 3D
|200/220
|15-50
|Притяжение 3D
|200/220
|18-25
|Притяжение 3D
|200/220
|21-00
|Притяжение 3D
|200/220
|23-35
|Притяжение 3D
|200/220
Афиша кинокомплекса "Салават" с 26 по 27 января 2017 года
Зеленый зал
|фильм
|время
|будни
|выходные
|Невеста 2D
|10:45
|100
|100
|Притяжение 2D
|12:40
|150
|150
|Невеста 2D
|15:10
|150
|150
|Балерина 2D
|17:05
|150
|150
|Невеста 2D
|18:55
|150
|150
|Три икса. Мировое господство 2D
|20:50
|150
|150
|Три икса. Мировое господство 3D
|23:00
|150
|150
Красный зал
|фильм
|время
|будни
|сб/вск
|Балерина 2D
|10:30
|100
|100
|Три икса. Мировое господство 3D
|12:20
|120
|120
|Балерина 2D
|14:30
|150
|150
|Притяжение 3D
|16:20
|150
|150
|Притяжение 3D
|18:50
|150
|150
|Притяжение 3D
|21:20
|150
|150
|Притяжение 3D
|23:50
|150
|150
Мероприятия в Стерлитамаке с 23 по 29 января 2017 года
23 января
В 8-00 в актовом зале Стерлитамакского филиала БашГУ (факультет математики и информационных технологий, пр.Ленина, 37) состоится торжественное открытие республиканского этапа олимпиады по астрономии.
С 10-00 в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) продолжит свою работу персональная фотовыставка О.А.Машковского «Стерлитамак. Страницы истории».
С 10-00 в филиале №3 МБУ «Централизованная библиотечная система» (информационно-культурный центр «Мастерская искусств», пр.Ленина, 30) продолжит свою работу персональная фотовыставка О.А.Машковского «С любовью к природе родного края», посвящённая Году экологии в России.
В 15-00 во Дворце пионеров и школьников им.А.П.Гайдара состоится торжественное открытие месячника по оборонно-массовой и спортивной работе.
В 16-00 в филиале №4 МБУ «Централизованная библиотечная система» (креатив-центр, пр.Октября, 30) пройдёт мастер-класс в клубе «Волшебный клубок».
С 18-30 в спортивном зале школы №31 в рамках IV городского турнира «Кубок четырёх мячей» пройдут матчи по волейболу между командами трудовых коллективов предприятий и организаций.
С 19-00 в спортивном зале Стерлитамаского колледжа физической культуры, управления и сервиса (ул.Садовая, 20) в рамках IV городского турнира «Кубок четырёх мячей» состоятся матчи по волейболу между командами трудовых коллективов предприятий и организаций.
Афиша Стерлитамакского театрально-концертного объединения (бывший Башдрамтеатр) на январь 2017г
|дата
|время
|название
|цена
|07.01
|12-00
|"Маленькая история о Маленьком Муке", новогоднее представление для детей
|200р
|12.01
|19-00
|"Кумушка", мелодрама
|200-400р
|13.01
|19-00
|"Пока она умирала", комедия
|200-300р
|14.01
|19-00
|"Капкан для мнимых любовников", комедия
|200-400р
|15.01
|12-00
|“Приключения с огнем”, сказка-клоунада для детей
|100-150р
|19.01
|19-00
|Не луна, так звезды... (драма)
|200-300р
|20.01
|19-00
|Асильяр, музыкальная драма
|200-300р
|21.01
|19-00
|«Похищение девушки» М. Карим комедия
|200-300р
|22.01
|12-00
|"Маленькая история о Маленьком Муке", новогоднее представление для детей
|200р
|25.01
|19-00
|"Земля, где сбываются мечты", молодежная комедия
|200р
|26.01
|19-00
|"Капкан для мнимых любовников", комедия
|200-400р
|27.01
|19-00
|Кодаса, музыкальная комедия
|200-300р
|28.01
|19-00
|"Кумушка", мелодрама
|200-400р
|дата
|время
|название
|цена билета
|08.01
|18-00
|Премьера! "Макбет", У. Шекспир, трагедия
|180-500р
|14.01
|18-00
|"Зойкина квартира", М. Булгаков, трагикомедия
|150-350р
|15.01
|18-00
|"Вот такая любовь...", по пьесе В.Гуркина "Саня, Ваня с ними Римас"
|150-300р
|21.01
|18-00
|Премьера! "Макбет", У. Шекспир, трагедия
|180-500р
|22.01
|18-00
|"Примадонны", К.Людвиг (комедия)
|150-350р
|28.01
|18-00
|«Будьте здоровы!», П. Шено, комедия
|150-400р
|29.01
|18-00
|"Очень простая история", М.Ладо, реалистическая сказка
|150-350р
Детские спектакли:
|дата
|время
|название
|цена билета
|08.01
|12-00
|"Царевна - Лягушка", А. Дежуров (сказка)
|150-250р
|15.01
|12-00
|"Дюймовочка- mix", И.Казакова, музыкальная сказка
|150-300р
|22.01
|12-00
|"Коза - DERIZA", веселая музыкальная сказка
|150-250р
|29.01
|12-00
|Госпожа Метелица, по мотивам русской народной сказки
|150-350р
Репертуар КДЦ «СОДА» на апрель 2016 г.
2 апреля 18.00 час. Отчетный концерт Народного эстрадно-фольклорного ансамбля "Марьяна". Цена билета 200р.
3, 17 апреля 16.00 час. Вечер отдыха "Как молоды мы!". Цена билета 150р.
25 апреля 19.00 час. Вечер органной музыки "От Баха до Голливуда" с Народным артистом РБ Владиславом Муртазиным. Цена билета 300р.
26 апреля 19.00 час. Музыкально-поэтический вечер "Этюды любви" с Заслуженным артистом РБ Тимуром Гариповым (поэзия и романсы). Цена билета 200р.
29 апреля 19.00 час. "У нас все еще будет". Спектакль Образцового коллектива "Театральная школа "Бенефис"". Цена билета 100р.
Справки и заказ билетов по тел.: 28-13-43, 28-51-26, 25-68-72
Анонс ближайших мероприятий в "Стерлитамак-Арене"
|20 ноября
|19-00
|Концерт группы "СПЛИН"
|8 декабря
|19-00
|Концерт группы "Руки вверх"
|4 января
|18-00
|Ледовое шоу "Снежная королева"
|
Стерлитамакский портал Sterlitamakcity.ru
Стерлитамак представлен на данном сайте во всем многообразии новостей, событий, справочной информации. Расписание транспорта города Стерлитамак, погода, справочник фирм и предприятий, бесплатные объявления г.Стерлитамака, развлекательные мероприятия города, расписания кинотеатров и афиши, карта города, курсы валют, - найти искомое не трудно на сайте Стерлитамака.
Мы надеемся, что вы приятно и с пользой проведете время.
Если у Вас есть предложения по улучшению сайта или сотрудничеству, то мы будем рады их получить на наш e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript