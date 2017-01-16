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Всероссийский «День снега-2017» прошел в микрорайоне Лазурный (Стерлитамакский район)
Всероссийский «День снега-2017» прошел в микрорайоне Лазурный (Стерлитамакский район)

С целью укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок подрастающего поколения и укрепления семейных традиций 15 января 2017 года на территории хоккейной коробки микрорайона Лазурный, с. Мариинский, Стерлитамакского района прошло спортивное мероприятие Всероссийский «День снега-2017».


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16 Янв 2017

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Продаются 2х комнатные квартиры
Продаются 2х комнатные квартиры
(Недвижимость / Квартиры и комнаты)
16.01.2017 | от Любимый город
Квартиры с хорошим ремонтом. Балкон имеется. Цюрупы 9 - 5/5, 44 кв. Перепланировка с 2-х в 3-х комн...
Продам 3-х комнатную квартиру - 1900 т.р
Продам 3-х комнатную квартиру - 1900 т.р
(Недвижимость / Квартиры и комнаты)
16.01.2017 | от Любимый город
Квартира не угловая, чистенькая, с балконом. Балкон не застеклён. Кухня 6 кв. Вход в спальни, ч/з з...
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Сдается отель на Гоголя
(Недвижимость / Квартиры и комнаты)
16.01.2017
Отличный номер для деловых людей!!! Комфорт и уют номера создаст домашнюю атмосферу; Лоно окружающ...
Ремонт, окон, жалюзи
Ремонт, окон, жалюзи
(Строительство и ремонт / Двери, окна, балконы)
16.01.2017 | от 265522
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Услуги налоговой службы можно получить через Единый портал госуслуг
Автор: Налоговая инспекция    Дата: 09.01.2017 11:03
В последнее время прочно вошли в обиход такие понятия как «представление государственных и муниципальных услуг в электронной форме», «портал государственных и муниципальных услуг», однако, далеко, не&...
Подробнее... · Комментариев: 0
 
Парк Гагарина
Автор: Денис    Дата: 07.01.2017 10:28
Сегодня в Рождество отправился вместе с семьей в парк Гагарина в поисках праздничных развлечений. Каково же было мое удивление, когда вместо красочного и гостеприимного входа, я увидел полосу препятст...
Подробнее... · Комментариев: 1
 
Всероссийский географический диктант - проверьте себя
Автор: Анастасия    Дата: 19.11.2016 13:21
 Ужа завтра, 20 ноября 2016 года, состоится масштабное мероприятие, организованное РГО (русское географическое общество) по инициативе президента РФ В.В. Путина - акция "Всероссийский географичес...
Подробнее... · Комментариев: 3
 

Афиша Стерлитамака

Афиша киноцентра "Кинопорт" Стерлитамак (в ТЦ "Фабри") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы кинотеатра: (3473) 305-500

Расписание фильмов с 16 по 17 января 2017 года

 

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА ЦЕНА БИЛЕТА
ЗАЛ 1
10-30 Кредо убийцы 3D 140
12-40 Кредо убийцы 3D 160
15-00 Кредо убийцы 3D 160
17-30 Кредо убийцы 3D 220
19-50 Кредо убийцы 2D 220
22-10 Кредо убийцы 2D 220

Полную афишу кинотеатра смотрите по ссылке здесь

Афиша кинотеатра "Мираж Синема" Стерлитамак (в ТЦ "Арбат") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы: (3473) 33-69-70, 33-69-68

Расписание фильмов с 12 по 18 января 2017 года

 

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА

ЦЕНА БИЛЕТА БУДНИ/ВЫХОДНЫЕ
ЗАЛ 1
11-00 Кредо убийцы 3D 200/220
13-20 Кредо убийцы 3D 200/220
15-40 Кредо убийцы 3D 200/220
18-00 Кредо убийцы 3D 200/220
20-20 Кредо убийцы 3D 200/220
22-40 Кредо убийцы 3D 200/220

Полную афишу кинотеатра смотрите по ссылке здесь

Афиша кинокомплекса "Салават" с 16 по 18 января 2017 года

Зеленый зал

фильм время будни выходные
Викинг 2D 10:20 100 100
Кредо убийцы 2D 12:55 120 120
Три богатыря и Морской царь 2D 15:10 150 150
Три богатыря и Морской царь 2D 16:50 150 150
Кредо убийцы 2D 18:30 150 150
Кредо убийцы 2D 20:45 150 150
Кредо убийцы 2D 23:00 150 150

Красный зал

фильм время будни сб/вск
Три богатыря и Морской царь 2D 10:30 100 100
Почему он? 2D 12:10 150 150
Почему он? 2D 14:25 150 150
Почему он? 2D 16:40 150 150
Почему он? 2D 18:55 150 150
Почему он? 2D 21:10 150 150
Викинг 2D 23:25 150 150

Мероприятия в Стерлитамаке с 16 по 22 января 2017 года

16 января

С 10-00 в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) продолжит свою работу персональная фотовыставка О.А.Машковского «Стерлитамак. Страницы истории».

С 10-00 в филиале №3 МБУ «Централизованная библиотечная система» (информационно-культурный центр «Мастерская искусств», пр.Ленина, 30) продолжит свою работу персональная фотовыставка О.Надиной «Танцующий Стерлитамак».

В 17-30 в филиале№4 МБУ «Централизованная библиотечная система» (креатив-центр) (пр.Октября, 30) пройдёт экологический штурм с активистами города «Студотряды», «Молодая Гвардия» и «Большое сердце».

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Афиша Русского драматического театра на январь 2017 года
дата время название цена билета
08.01 18-00 Премьера! "Макбет", У. Шекспир, трагедия 180-500р
14.01 18-00 "Зойкина квартира", М. Булгаков, трагикомедия 150-350р
15.01 18-00 "Вот такая любовь...", по пьесе В.Гуркина "Саня, Ваня с ними Римас" 150-300р
21.01 18-00 Премьера! "Макбет", У. Шекспир, трагедия 180-500р
22.01 18-00 "Примадонны", К.Людвиг (комедия) 150-350р
28.01 18-00 «Будьте здоровы!», П. Шено, комедия 150-400р
29.01 18-00 "Очень простая история", М.Ладо, реалистическая сказка 150-350р


Детские спектакли:

дата время название цена билета
08.01 12-00 "Царевна - Лягушка", А. Дежуров (сказка) 150-250р
15.01 12-00 "Дюймовочка- mix", И.Казакова, музыкальная сказка 150-300р
22.01 12-00 "Коза - DERIZA", веселая музыкальная сказка 150-250р
29.01 12-00 Госпожа Метелица, по мотивам русской народной сказки 150-350р

Репертуар КДЦ «СОДА» на апрель 2016 г.

2 апреля 18.00 час. Отчетный концерт Народного эстрадно-фольклорного ансамбля "Марьяна". Цена билета 200р.

3, 17 апреля 16.00 час. Вечер отдыха "Как молоды мы!". Цена билета 150р.

25 апреля 19.00 час. Вечер органной музыки "От Баха до Голливуда" с Народным артистом РБ Владиславом Муртазиным. Цена билета 300р.

26 апреля 19.00 час. Музыкально-поэтический вечер "Этюды любви" с Заслуженным артистом РБ Тимуром Гариповым (поэзия и романсы). Цена билета 200р.

29 апреля 19.00 час. "У нас все еще будет". Спектакль Образцового коллектива "Театральная школа "Бенефис"". Цена билета 100р.

Справки и заказ билетов по тел.: 28-13-43, 28-51-26, 25-68-72

Анонс ближайших мероприятий в "Стерлитамак-Арене"

20 ноября 19-00 Концерт группы "СПЛИН"
8 декабря 19-00 Концерт группы "Руки вверх"
4 января 18-00 Ледовое шоу "Снежная королева"

Стерлитамакский портал Sterlitamakcity.ru

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