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nopic
Продается или сдается 2х. кв. (Кочетова)
(Недвижимость / Квартиры и комнаты)
09.01.2017
Продается 2х ком. Квартира Кочетова . Угловая 1этаж идеально под магазин. Состоит из 3х. комнат, кух...
Теплоизоляция БРОНЯ
Теплоизоляция БРОНЯ
(Оборудование / Строительное, ремонтное оборудование)
09.01.2017
"БРОНЯ" сверхтонкая теплоизоляция. Наносится как краска действует как тепловой барьер. Используется ...
nopic
Требуются электромонтажники - 2чел.
(Работа и образование / Вакансии: поиск сотрудников)
09.01.2017
Выполнение электромонтажных работ определенных объемов на территории ООО "Газпром нефтехим Салават"....
Сдается 1к. квартира (р-н Ленина)
Сдается 1к. квартира (р-н Ленина)
(Недвижимость / Квартиры и комнаты)
08.01.2017
Сдается 1к квартира р-н Ленина Ост Тех техникум, по.окна, с/у кафель, мебель ТВ холодильник машинка ...
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Продается комната (ул.Дружбы, 23)
(Недвижимость / Квартиры и комнаты)
08.01.2017
Продается комната 13 кв., балкон, 4 этаж, ул.Дружбы, дом 23...

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Услуги налоговой службы можно получить через Единый портал госуслуг
Автор: Налоговая инспекция    Дата: 09.01.2017 11:03
В последнее время прочно вошли в обиход такие понятия как «представление государственных и муниципальных услуг в электронной форме», «портал государственных и муниципальных услуг», однако, далеко, не ...
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Парк Гагарина
Автор: Денис    Дата: 07.01.2017 10:28
Сегодня в Рождество отправился вместе с семьей в парк Гагарина в поисках праздничных развлечений. Каково же было мое удивление, когда вместо красочного и гостеприимного входа, я увидел полосу препятст...
Подробнее... · Комментариев: 1
 
Всероссийский географический диктант - проверьте себя
Автор: Анастасия    Дата: 19.11.2016 13:21
 Ужа завтра, 20 ноября 2016 года, состоится масштабное мероприятие, организованное РГО (русское географическое общество) по инициативе президента РФ В.В. Путина - акция "Всероссийский географичес...
Подробнее... · Комментариев: 3
 

Афиша Стерлитамака

Афиша киноцентра "Кинопорт" Стерлитамак (в ТЦ "Фабри") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы кинотеатра: (3473) 305-500

Расписание фильмов с 9 по 11 января 2017 года

 

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА ЦЕНА БИЛЕТА
ЗАЛ 1
10-20 Кредо убийцы 3D 140
12-40 Кредо убийцы 3D 160
15-10 Кредо убийцы 2D 160
17-20 Кредо убийцы 3D 220
19-30 Кредо убийцы 2D 220
21-50 Кредо убийцы 2D 200

Полную афишу кинотеатра смотрите по ссылке здесь

Афиша кинотеатра "Мираж Синема" Стерлитамак (в ТЦ "Арбат") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы: (3473) 33-69-70, 33-69-68

Расписание фильмов с 5 по 11 января 2017 года

 

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА

ЦЕНА БИЛЕТА
ЗАЛ 1
10-30 Кредо убийцы 3D 150/170
12-50 Кредо убийцы 3D 200/220
15-10 Кредо убийцы 3D 200/220
17-35 Кредо убийцы 3D 200/220
20-00 Кредо убийцы 3D 200/220
22-20 Кредо убийцы 3D 200/220

Полную афишу кинотеатра смотрите по ссылке здесь

Афиша кинокомплекса "Салават" с 9 по 11 января 2017 года

Зеленый зал

фильм время будни выходные
Три богатыря и Морской царь 2D 10:30 100 100
Три богатыря и Морской царь 2D 12:10 150 150
Викинг 2D 13:50 150 150
Ёлки 5 2D 16:25 150 150
Ёлки 5 2D 18:15 150 150
Викинг 2D 20:05 150 150
Викинг 2D 22:45 150 150

Красный зал

фильм время будни сб/вск
Дед Мороз. Битва магов 2D 10:40 100 100
Кредо убийцы 2D 12:55 150 150
Три богатыря и Морской царь 2D 15:10 150 150
Пассажиры 3D 16:50 150 150
Кредо убийцы 3D 19:05 150 150
Кредо убийцы 3D 21:20 150 150
Кредо убийцы 3D 23:35 150 150

Мероприятия в Стерлитамаке со 2 по 8 января 2017 года

2 января

В 10-00 в районе р.Ольховка пройдёт мероприятие «Новогодний костёр на снегу».

В 11-00, 14-00 и 17-00 в Стерлитамакском государственном русском драмтеатре состоится новогоднее представление «Госпожа Метелица».

В 12-00 и 14-00 в Стерлитамакском театрально-концертном объединении состоится представление для детей и показ сказки С.Астраханцева «Маленькая история о Маленьком Муке».

В 15-00 в парке культуры и отдыха им.Ю.Гагарина состоятся зимние забавы.

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Афиша Русского драматического театра на январь 2017 года
дата время название цена билета
08.01 18-00 Премьера! "Макбет", У. Шекспир, трагедия 180-500р
14.01 18-00 "Зойкина квартира", М. Булгаков, трагикомедия 150-350р
15.01 18-00 "Вот такая любовь...", по пьесе В.Гуркина "Саня, Ваня с ними Римас" 150-300р
21.01 18-00 Премьера! "Макбет", У. Шекспир, трагедия 180-500р
22.01 18-00 "Примадонны", К.Людвиг (комедия) 150-350р
28.01 18-00 «Будьте здоровы!», П. Шено, комедия 150-400р
29.01 18-00 "Очень простая история", М.Ладо, реалистическая сказка 150-350р


Детские спектакли:

дата время название цена билета
08.01 12-00 "Царевна - Лягушка", А. Дежуров (сказка) 150-250р
15.01 12-00 "Дюймовочка- mix", И.Казакова, музыкальная сказка 150-300р
22.01 12-00 "Коза - DERIZA", веселая музыкальная сказка 150-250р
29.01 12-00 Госпожа Метелица, по мотивам русской народной сказки 150-350р

Репертуар КДЦ «СОДА» на апрель 2016 г.

2 апреля 18.00 час. Отчетный концерт Народного эстрадно-фольклорного ансамбля "Марьяна". Цена билета 200р.

3, 17 апреля 16.00 час. Вечер отдыха "Как молоды мы!". Цена билета 150р.

25 апреля 19.00 час. Вечер органной музыки "От Баха до Голливуда" с Народным артистом РБ Владиславом Муртазиным. Цена билета 300р.

26 апреля 19.00 час. Музыкально-поэтический вечер "Этюды любви" с Заслуженным артистом РБ Тимуром Гариповым (поэзия и романсы). Цена билета 200р.

29 апреля 19.00 час. "У нас все еще будет". Спектакль Образцового коллектива "Театральная школа "Бенефис"". Цена билета 100р.

Справки и заказ билетов по тел.: 28-13-43, 28-51-26, 25-68-72

Анонс ближайших мероприятий в "Стерлитамак-Арене"

20 ноября 19-00 Концерт группы "СПЛИН"
8 декабря 19-00 Концерт группы "Руки вверх"
4 января 18-00 Ледовое шоу "Снежная королева"

Стерлитамакский портал Sterlitamakcity.ru

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