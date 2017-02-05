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Продается 4-х комнатная квартира или меняется на 2-х комнатную с доплатой.По ул.Коммунистическая,д.8...
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Репетиторство по русскому языку и литературе
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nopic
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Афиша Стерлитамака

Анонс ближайших мероприятий в Городском дворце культуры

7 февраля 19-00 Концерт Рустама и Лейлы Галиевых
9 февраля 19-00 Концерт Руслана Кирамутдинова
16 февраля 19-00 Концерт Максима Аверина
20 февраля 19-00 Концерт Стаса Михайлова
23 февраля 19-00 Концерт Зульфии и Жавита Шакировых
25 февраля 19-00 Спектакль "Мастер и Маргарита"
28 февраля 19-00 Концерт Зифы Нагаевой
9 марта 19-00 Концерт Гузели Уразовой
11 марта 19-00 Концерт Ришата Тухватуллина
16 марта 19-00 "Тамадалар концерты"
17 марта 19-00 Лирическая комедия "Леди"
18 марта 19-00 Концерт Вики Цыгановой
19 марта 19-00 Концерт Анвара Нургалиева
20 марта 19-00 "Танцы на ТНТ" 3 сезон
21 марта 19-00 Концерт Олега Газманова
25 марта 19-00 ШОУ ПОД ДОЖДЁМ "Признание в любви"
29 марта 19-00 Концерт ВИА "Мы из СССР"
31 марта 19-00 Концерт группы "Непара"
4 апреля 19-00 Концерт Элвина Грея (Радика Юльякшина)
6 апреля 19-00 "Вечер смеха" от "Мастер-студии"
12 апреля 19-00 Концерт Алмаза и Айдара Юнусовых

Афиша киноцентра "Кинопорт" Стерлитамак (в ТЦ "Фабри") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы кинотеатра: (3473) 305-500

Расписание фильмов.

2017-02-06

Афиша кинотеатра "Мираж Синема" Стерлитамак (в ТЦ "Арбат") на сегодня, завтра и всю неделю. Фильмы, цена, билеты. Телефон кассы: (3473) 33-69-70, 33-69-68

Расписание фильмов.

Начало - конецФильмФорматОграниченияНомер залаЦена, руб
2017.02.06
10:20 - 11:48 Огни большой деревни 2D 12+ 4 100 100
10:30 - 12:35 Космос между нами 2D 16+ 5 150 100
10:40 - 12:58 Притяжение 3D 12+ 1 150 500 800
10:50 - 12:26 Балерина 3D 6+ 6 150
11:30 - 13:58 Викинг (18+) 2D 18+ 3 100 100
12:05 - 13:41 Балерина 2D 6+ 2 100 100
12:15 - 14:11 Голос монстра 2D 16+ 4 200 150
12:45 - 14:34 Звонки 2D 18+ 6 200
13:00 - 14:54 Три икса: Мировое господство 2D 16+ 5 100 100
13:15 - 15:33 Притяжение 3D 12+ 1 150 500 800
14:00 - 16:48 Молчание (субтитры) 2D 18+ 2 100 100
14:15 - 16:04 Звонки 2D 18+ 3 200 150
14:40 - 16:58 Притяжение 3D 12+ 4 150 150
14:50 - 16:26 Балерина 3D 6+ 6 150
15:10 - 17:15 Космос между нами 2D 16+ 5 200 150
15:50 - 18:08 Притяжение 3D 12+ 1 150 500 800
16:30 - 18:24 Три икса: Мировое господство 3D 16+ 3 150 150
16:45 - 18:34 Звонки 2D 18+ 6 200
17:05 - 19:17 Рай 2D 16+ 2 100 100
17:15 - 18:51 Балерина 3D 6+ 4 150 150
17:30 - 19:48 Притяжение 2D 12+ 5 100 100
18:30 - 20:48 Притяжение 3D 12+ 1 150 500 800
18:40 - 20:55 Ла-Ла Ленд 2D 16+ 3 100 100
18:50 - 20:39 Звонки 2D 18+ 6 200
19:15 - 20:43 Огни большой деревни 2D 12+ 4 100 100
19:35 - 21:33 2+1 2D 16+ 2 100 100
20:10 - 22:15 Космос между нами 2D 16+ 5 200 150
20:55 - 22:44 Звонки 2D 18+ 6 200
21:05 - 23:01 Голос монстра 2D 16+ 4 200 150
21:15 - 23:33 Притяжение 3D 12+ 1 150 500 800
21:25 - 23:19 Три икса: Мировое господство 3D 16+ 3 150 150
21:50 - 23:57 Пазманский дьявол 2D 18+ 2 200 150
22:30 - 00:48 Притяжение 2D 12+ 5 100 100
23:00 - 00:49 Звонки 2D 18+ 6 200
23:20 - 00:48 Огни большой деревни 2D 12+ 4 150 150
23:35 - 01:33 Почему он? 2D 18+ 3 100 100
23:50 - 02:08 Притяжение 3D 12+ 1 150 500 800
00:10 - 01:59 Звонки 2D 18+ 2 200 150

Полную афишу кинотеатра смотрите по ссылке здесь

Афиша кинокомплекса "Салават" с 4 по 5 февраля 2017 года

Зеленый зал

фильм время будни выходные
Огни большой деревни 2D 10:20 100 100
МУЛЬТ в кино №46. Весёлые приключения 2D 12:05 120 120
Притяжение 2D 13:10 150 150
Огни большой деревни 2D 15:40 150 150
Звонки 2D 17:25 150 150
Звонки 2D 19:30 150 150
Звонки 2D 21:35 150 150
Три икса. Мировое господство 2D 23:40 150 150

Красный зал

фильм время будни сб/вск
Балерина 2D 10:30 100 100
Звонки 2D 12:20 120 120
Балерина 2D 14:25 150 150
Притяжение 3D 16:15 150 150
Притяжение 3D 18:45 150 150
Притяжение 3D 21:15 150 150
Притяжение 3D 23:45 150 150

Мероприятия в Стерлитамаке с 6 по 12 февраля 2017 года

6 февраля

С 10-00 в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) продолжит свою работу персональная фотовыставка О.А.Машковского «Стерлитамак. Страницы истории».

С 10-00 в филиале №3 МБУ «Централизованная библиотечная система» (информационно-культурный центр «Мастерская искусств», пр.Ленина, 30) продолжит свою работу персональная фотовыставка О.А.Машковского «С любовью к природе родного края», посвящённая Году экологии в России.

В 10-00 в детской юношеской спортивной школе (ул.Худайбердина, 69) пройдёт первенство города по шахматам (возрастная группа 2006г.р. и моложе).

В 10-00 в шахматно-шашечном клубе (ул.Братская, 9) состоится лично-командное первенство города по шахматам среди юношей и девушек (2002-2003гг.р.) общеобразовательных организаций.

В 15-00 в школе №18 пройдёт кубок города по баскетболу в зачёт спартакиады среди общеобразовательных организаций.

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Афиша Русского драматического театра на февраль 2017 года
дата время название цена билета
04.02 18-00 Мнимый больной, комедия 150-350р
05.02 18-00 Мадемуазель Кокотка, Ги де Мопассана и Франсуа Дориньи, комедия 300р
08.02 19-00 "Королева красоты" психологический триллер 300р
11.02 18-00 "Женщина и её демон", И.-Б. Зингер и И. Фридман, драма 150-150р
12.02 18-00 "Примадонны", К.Людвиг (комедия) 150-350р
18.02 18-00 Макбет, У. Шекспир, трагедия (перевод Борис Пастернак) 180-500р
19.02 18-00 "ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ" 150-300р
24.02 19-00 Ужин с дураком, Ф. Вебер, комедия 180-500р
25.02 18-00 Ужин с дураком, Ф. Вебер, комедия 180-500р
26.02 18-00 Ужин с дураком, Ф. Вебер, комедия 180-500р


Детские спектакли:

дата время название цена билета
05.02 12-00 "Аленький цветочек", С. Аксаков, волшебная сказка 150-250р
12.02 12-00 Щелкунчик, Э.Т.А. Гофман (сказка) 150-250р
19.02 12-00 "Царевна - Лягушка", А. Дежуров (сказка) 150-250р
26.02 12-00 "Коза - DERIZA", веселая музыкальная сказка 150-250р

Репертуар КДЦ «СОДА» на апрель 2016 г.

2 апреля 18.00 час. Отчетный концерт Народного эстрадно-фольклорного ансамбля "Марьяна". Цена билета 200р.

3, 17 апреля 16.00 час. Вечер отдыха "Как молоды мы!". Цена билета 150р.

25 апреля 19.00 час. Вечер органной музыки "От Баха до Голливуда" с Народным артистом РБ Владиславом Муртазиным. Цена билета 300р.

26 апреля 19.00 час. Музыкально-поэтический вечер "Этюды любви" с Заслуженным артистом РБ Тимуром Гариповым (поэзия и романсы). Цена билета 200р.

29 апреля 19.00 час. "У нас все еще будет". Спектакль Образцового коллектива "Театральная школа "Бенефис"". Цена билета 100р.

Справки и заказ билетов по тел.: 28-13-43, 28-51-26, 25-68-72

Анонс ближайших мероприятий в "Стерлитамак-Арене"

20 ноября 19-00 Концерт группы "СПЛИН"
8 декабря 19-00 Концерт группы "Руки вверх"
4 января 18-00 Ледовое шоу "Снежная королева"

Стерлитамакский портал Sterlitamakcity.ru

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