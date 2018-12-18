В Стерлитамаке могут начать сборку троллейбусов

В Стерлитамаке могут открыть открыть завод по сборку троллейбусов. Об этом в ходе прямого эфира на Городском телеканале UTV-Стерлитамак сообщил Глава администрации Владимир Куликов.

"Мы ведем переговоры с инвесторами, которые готовы организовать сборку троллейбусов в Стерлитамаке. Площадка в городе есть. Она устраивает инвесторов. Сейчас идут переговоры с компаниями-поставщиками запчастей. После Нового годы мы выйдем на итоговый разговор и если мы найдем все точки соприкосновения, то в городе начнем собирать троллейбусы", - отметил мэр.

Напомним, что несколько лет назад в администрации рассматривали вопрос о сборке электробусов в Стерлитамаке, однако данное произвоство в городе так и не появилось.