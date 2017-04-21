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На конкурс «Мисс Студенчество - 2017» приглашают жителей и гостей Стерлитамака

21.04.2017 19:53 Администратор

Центр развития творчества детей и юношества приглашает всех жителей и гостей города Стерлитамак на Республиканский конкурс «Мисс Студенчество - 2017», который состоится 25 апреля в 16.00 в КДЦ «Сода».

Самые лучшие представительницы из учреждений профессионального и высшего образования города расскажут о себе и своём учебном заведении, а также продемонстрируют свои таланты в различных творческих конкурсах.

Вход свободный.

Дополнительная информация по тел: 24-69-05, 24-48-88.





Обновлено ( 21.04.2017 19:53 )  

Комментарии   

 
0 #4 Одноногий Джо 21.04.2017 21:04
Цитирую Ирина Пихова:
Интересно, а трясти сиськами - это талант???

Трясти красиво сиськами как и попой,-это талант. Не каждой это дано от природы. Но при упорстве и настойчивости может получиться очень даже ЗРЕЛИЩНО и КРАСИВО !!!
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-2 #3 ПАВЕЛ 21.04.2017 20:34
ДУРДОМ КАКОЙ ТО
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+1 #2 Председатель 21.04.2017 20:22
Цитирую Ирина Пихова:
Интересно, а трясти сиськами - это талант???

Конечно, Ириночка, талант!!!. Это самый наипрекраснейший талант в мире!. У нас ещё запланирован конкурс кройки и шитья на шесте, и кулинарный конкурс на самые аппетитные булочки! Приходите Ириночка, и докажите, что Вы лучшая!.
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0 #1 Ирина Пихова 21.04.2017 20:04
Интересно, а трясти сиськами - это талант???
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