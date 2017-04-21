На конкурс «Мисс Студенчество - 2017» приглашают жителей и гостей Стерлитамака

Центр развития творчества детей и юношества приглашает всех жителей и гостей города Стерлитамак на Республиканский конкурс «Мисс Студенчество - 2017», который состоится 25 апреля в 16.00 в КДЦ «Сода».
Самые лучшие представительницы из учреждений профессионального и высшего образования города расскажут о себе и своём учебном заведении, а также продемонстрируют свои таланты в различных творческих конкурсах.
Вход свободный.
Дополнительная информация по тел: 24-69-05, 24-48-88.
Трясти красиво сиськами как и попой,-это талант. Не каждой это дано от природы. Но при упорстве и настойчивости может получиться очень даже ЗРЕЛИЩНО и КРАСИВО !!!
Конечно, Ириночка, талант!!!. Это самый наипрекраснейший талант в мире!. У нас ещё запланирован конкурс кройки и шитья на шесте, и кулинарный конкурс на самые аппетитные булочки! Приходите Ириночка, и докажите, что Вы лучшая!.