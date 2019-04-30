В Стерлитамаке дорожную разметку будут наносить термопластиком

29 апреля Администрация Стерлитамака объявила аукцион по выбору подрядной организации на поставку самоходной разметочной машины для нанесения горизонтальной разметки термопластиком для нужд РСУ ДОР.

Из городского бюджета на покупку планируют выделить 9 миллионов рублей.

В апреле на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава Гостранса Тимур Мухаметьянов пообещал, что о разметке краской на большинстве дорог республики можно будет забыть. Дороги в Башкирии расчертят термопластиком. По его словам, разметка термопластиком будет стоить в четыре раза дороже, чем краской, но и держится он на дорогах гораздо дольше.

На днях в Стерлитамаке на некоторых центральных улицах нанесли дорожную разметку. Как сообщил на своей странице в соцсети начальника отдела ЖХК Ильдар Гарифуллин, все работы проводились в ночное время.